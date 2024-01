Αθλητικά

Οπαδική βία - ΕΟΚ: Ακυρώνονται αγορασμένα εισιτήρια για το Κύπελλο Ελλάδας

Ποιους φιλάθλους αφορά η εν λόγω απόφαση και γιατί έγινε αυτή η κίνηση από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) έκανε γνωστό πως θα ακυρώσει περίπου 15 εισιτήρια για το Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας καθώς οι κάτοχοι τους «εμπλέκονται σε υποθέσεις αθλητικής βίας αλλά και σε άλλα, ακόμα βαρύτερα αδικήματα».

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΟΚ είχε τονίσει πως διατηρούσε το συγκεκριμένο δικαίωμα εφόσον στον έλεγχο που γινόταν από την αστυνομία κάποιος φίλαθλος-κάτοχος έχει εμπλακεί σε υπόθεση αθλητικής βίας.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ αναφέρει τα εξής:

«Η κίνηση των εισιτηρίων για το Final 8 του ΟΠΑΠ Κυπέλλου Ανδρών που θα διεξαχθεί το διάστημα 15-18/2 στο Ηράκλειο είναι έντονη, ειδικά για τον τελικό μάλιστα έχουν απομείνει ελάχιστα, όπως έντονος και αναλυτικός είναι και ο έλεγχος στοιχείων από την Αστυνομία όλων όσοι αγοράζουν εισιτήρια, όπως είχε ανακοινωθεί από την ημέρα έναρξης της διάθεσής τους.

Η ΕΟΚ έχει ήδη λάβει γνώση ότι η Αστυνομία έχει ταυτοποιήσει περίπου 15 κατόχους εισιτηρίων οι οποίοι εμπλέκονται σε υποθέσεις αθλητικής βίας, αλλά και σε άλλα, ακόμα βαρύτερα αδικήματα.

Τα συγκεκριμένα εισιτήρια θα ακυρωθούν και η Αστυνομία έχει διαβιβάσει τα στοιχεία στην Εισαγγελία.

Όπως έχει γίνει σαφές, για οποιονδήποτε εμπλακεί σε περιστατικά βίας στο Ηράκλειο, θα ακολουθείται η διαδικασία του Αυτόφωρου».

