Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

Ποια η ένταση, το επίκεντρο και το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης η οποία... ταρκούνησε τη γειτονική χώρα.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,21 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου στην επαρχία Μαλάτια της ανατολικής Τουρκίας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD).

Η δόνηση σημειώθηκε στις 15:04 ώρα Ελλάδος (16:04 τοπική ώρα) και είχε εστιακό βάθος 13,93 χλμ.

Ο σεισμός προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους και έγινε αισθητός και στους γειτονικούς νομούς.

H Μαλάτια είχε πληγεί σοβαρά και υπέστη σοβαρές καταστροφές από τους δύο ισχυρούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου 2023, των 7,7 και 7,6 βαθμών, με επίκεντρο τη γειτονική επαρχία Καχραμάνμαρας.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στις επαρχίες Ad?yaman, Kahramanmaras, Elazig, Diyarbak?r, Gaziantep, Σανλιούρφα και Mardin.

