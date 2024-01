Αθλητικά

Κόμπι Μπράιαντ: Τέσσερα χρόνια από τον θάνατό του Black Mamba (εικόνες)

Ήταν 26 Ιανουαρίου του 2020, όταν το NBA, θρηνούσε την απώλεια ενός εκ των κορυφαίων αθλητών του.

Τέσσερα χρόνια πέρασαν, από την ημέρα που ο θρύλος του ΝΒΑ και του παγκόσμιου μπάσκετ, Κόμπι Μπράιαντ, έφυγε από την ζωή.

Ήταν 26 Ιανουαρίου 2020, η μέρα που όλος ο κόσμος θρηνούσε την απώλεια του Black Mamba, ο οποίος έχασε την ζωή του σε συντριβή ελικοπτέρου. Στο ίδιο ελικόπτερο επέβαινε η 13χρονη κόρη του Τζιάνα μία συναθλήτρια της, ένας από τους γονείς της, καθώς και ο πιλότος.

Ο Κόμπι Μπράιαντ, γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια, στις 23 Αυγούστου του 1978. Εισήλθε στο ΝΒΑ απευθείας από το Λύκειο (Lower Merion High School), και αγωνίστηκε για τους Λος Άντζελες Λέικερς ολόκληρη την καριέρα του, κερδίζοντας πέντε πρωταθλήματα ΝΒΑ. Ο Μπράιαντ είχε επιλεγεί 16 φορές All-Star και 12 φορές στην καλύτερη αμυντική πεντάδα.

Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της αγωνιστικής περιόδου δύο φορές (το 2005-06 και 2006-07) και είναι τρίτος σκόρερ της στην ιστορία του NBA, προσπερνώντας τον Μάικλ Τζόρνταν τον Δεκέμβρη του 2014, αφήνοντας τον Τζόρνταν στην τέταρτη θέση. Μετά την έναρξη της 20ης σεζόν του με τους Λέικερς το 2015-16, το οποίο αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο ρεκόρ NBA για τις περισσότερες σεζόν με την ίδια ομάδα (καταρρίφθηκε αργότερα από τον Ντιρκ Νοβίτσκι με 21 σεζόν στους Dallas Mavericks), ο Μπράιαντ ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί στο τέλος της.

Το 1996, μαζί με τον Κόμπι Μπράιαντ, στους Λέικερς υπέγραψε και ο Σακίλ Ο’Νιλ. Ο Μπράιαντ και ο τότε συμπαίκτης του Σακίλ Ο’Νιλ οδήγησαν τους Λέικερς σε τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα ΝΒΑ από το 2000 έως το 2002. Μετά την αναχώρηση του Ο’ Νιλ, την περίοδο 2003-04, ο Μπράιαντ έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος της ομάδας.

Αποτέλεσε τον παίκτη που σημείωσε τους περισσότερους πόντους στο πρωτάθλημα κατά της περiόδους 2005–06 και 2006–07. Στις 22/1/2006 έκανε προσωπικό ρεκόρ πόντων, σκοράροντας 81 κατά των Τορόντο Ράπτορς, τη δεύτερη μεγαλύτερη επίδοση στο σκοράρισμα στην ιστορία του ΝΒΑ, μετά τους 100 πόντους που σημείωσε ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν στις 2 Μαρτίου του 1962 με τους Φιλαδέλφεια Γουόριορς ενάντια στους Νιου Γιορκ Νικς.

Τη σεζόν 2008-09 κατέκτησε για τέταρτη φορά το πρωτάθλημα νικώντας στους τελικούς τους Ορλάντο Μάτζικ, του Ντουάιτ Χάουαρντ, παίρνοντας μάλιστα για πρώτη φορά και το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη των Τελικών. Τη σεζόν 2009-2010 οδήγησε ξανά τους Λέικερς στην κατάκτηση του τίτλου, κερδίζοντας το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη των τελικών για δεύτερη φορά στην καριέρα του απέναντι στην τριάδα Γκαρνέτ, Πιρς, Άλλεν, από τους οποίους είχε ηττηθεί στους Τελικούς πριν δύο χρόνια στην σεζόν 2007-2008.

Ο Μπράιαντ έλαβε το Βραβείο Πολυτιμότερου Παίκτη (MVP) κατά την αγωνιστική περίοδο ΝΒΑ 2007–2008, αφού οδήγησε την ομάδα του στους τελικούς της διοργάνωσης. Είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Λος Άντζελες Λέικερς και ο πρώτος παίκτης στο NBA που έχει πάνω από 30.000 πόντους και 6.000 ασίστ. Το 1997 κατέκτησε τον Διαγωνισμό Καρφωμάτων στο NBA (Slam Dunk Contest). Κατέκτησε 4 βραβεία MVP (πολυτιμότερου παίκτη) του All-Star Game, ισοφαρίζοντας έτσι το ρεκόρ με τα περισσότερα στην ιστορία του NBA. Δύο μεγάλα αθλητικά κανάλια στην Αμερική, το Sporting News και το TNT ονόμασαν τον Μπράιαντ τον καλύτερο παίκτη της δεκαετίας του 2000. Το 2008 και το 2012 κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, και του Λονδίνου αντίστοιχα ως μέλος της Εθνικής Ομάδας των Η.Π.Α.

