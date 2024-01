Αθλητικά

Αυστραλιανό Open: Εκτός τελικού ο Τζόκοβιτς

Ο Σέρβος σούπερ σταρ υπέστη την πρώτη του ήττα στο Αυστραλιανό Open μετά από 30 σερί νίκες και έμεινε εκτός τελικού.

Εκπληξη «μεγατόνων» στη Μελβούρνη καθώς ο Γιάνικ Σίνερ σταμάτησε το αήττητο του Νόβακ Τζόκοβιτς και μετά από μια μεγάλη εμφάνιση επικράτησε με 6-1, 6-2, 6-7(6) και 6-3 παίρνοντας την πρόκριση για τον τελικό του Australian Open, του πρώτου τελικού Grand Slam στην καριέρα του.

Ο Ιταλός πρωταθλητής έγινε ο πρώτος της χώρας του που φτάνει στον τελικό του τουρνουά στην Αυστραλία, ενώ παράλληλα σε ηλικία 22 ετών και 163 ημερών έγινε ο νεαρότερος φιναλίστ στη Μελβούρνη μετά από το 2008 και τον σημερινό αντίπαλο του, Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ υπέστη την πρώτη του ήττα στη Μελβούρνη μετά από 34 σερί νίκες και πιο συγκεκριμένα από το 2019. Επίσης ο Σίνερ κατάφερε να κερδίσει για 3η φορά τον Τζόκοβιτς στις τέσσερις τελευταίες συναντήσεις τους, δείχνοντας πως είναι ένας παίκτης που έχει βρει τη «συνταγή» κόντρα στον κάτοχο 24 Grand Slam τίτλων.

Θα είναι ο 1ος τελικός σε Grand Slam για τον νεαρό Ιταλό, που έχει χάσει μόλις ένα σετ στις πρώτες έξι αναμετρήσεις του στο τουρνουά. Συνολικά θα είναι ο 16ος τελικός της καριέρας του και θα διεκδικήσει τον 11ο τίτλο του (10-4). Ο αντίπαλος του στον τελικό θα γίνει γνωστός όταν ολοκληρωθεί και ο δεύτερος ημιτελικός, στον οποίο ο Ντανίιλ Μεντβέντεφ θα αναμετρηθεί με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

