Τηλεθέαση - “Ράδιο Αρβύλα”: Ποδαρικό με... πρωτιά στο 2024

Στην πρώτη προτίμηση του κοινού βρέθηκε και στις πρώτες εκπομπές της νέας χρονιάς η "παρέα της Θεσσαλονίκης".

Επέστρεψαν και… έκαναν αίσθηση, με την καυστική σάτιρα και τον πηγαίο αυθορμητισμό, αλλά και με τη μεγάλη συμμετοχή των τηλεθεατών μέσα από χιλιάδες μηνύματα και βίντεο!

Οι «Ράδιο Αρβύλα» βγήκαν και πάλι στον τηλεοπτικό αέρα, μετά τις γιορτές, και ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι στη μάχη της τηλεθέασης, συνεχίζοντας τη σταθερά εντυπωσιακή πορεία τους.

Την εβδομάδα 22-25 Ιανουαρίου, ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση υπερίσχυσαν του ανταγωνισμού, τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 20,3% και 5,6 μονάδες διαφορά, όσο και στο σύνολο κοινού με 18,6%, αφήνοντας πίσω το δεύτερο κανάλι κατά 2,9 μονάδες.

Η πιο δυνατή ομάδα της τηλεόρασης είχε μαζί της καθημερινά κατά μέσο όρο 1.688.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» είναι και πάλι στην παρέα μας, αγγίζοντας όπως μόνο αυτοί ξέρουν, την πολιτική, κοινωνική και τηλεοπτική επικαιρότητα.

