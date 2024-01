Κοινωνία

Φωτιά - Βαρυμπόμπη: Ο ΑΔΜΗΕ οδηγείται σε δίκη

Ποια είναι τα πρόσωπα που παραπέμπονται σε δίκη και με ποιες αιτιολογίες.

Σε δίκη για την καταστροφική πυρκαγιά στη Βαρυμπόμπη τον Αύγουστο του 2021 παραπέμπει ο εισαγγελέας Εφετών Αθηνών δύο διευθυντικά στελέχη του ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) θεωρώντας ότι επέδειξαν αμέλεια στη συντήρηση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με συνέπεια να προκληθεί πυρκαγιά. Πρόκειται για τον διευθυντή Συντήρησης Συστημάτων Μεταφοράς με πανελλαδική αρμοδιότητα καθώς και την επικεφαλής της Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδος, στην περιοχή ευθύνης της οποίας εκδηλώθηκε η καταστροφική πυρκαγιά. «Δεν μερίμνησαν ώστε οι εγκαταστάσεις του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας να διατηρούνται στην προσήκουσα ασφαλή κατάσταση λειτουργίας (…) Συνεπεία της εν λόγω αμεριμνησίας των κατηγορουμένων αποκόπηκε λόγω υπερθέρμανσης δίσκος του κατώτερου μονωτήρα και κατέπεσε πυρακτωμένος στο έδαφος πέριξ του πυλώνα όπου υπήρχε διάσπαρτη εύφλεκτη ύλη με αποτέλεσμα την άμεση εκδήλωση πυρκαγιάς», αναφέρεται στο κλητήριο θέσπισμα που υπέγραψε την 19η Δεκεμβρίου 2023 ο εισαγγελέας Εφετών Αθηνών. Κάτω ακριβώς από πυλώνα του ΑΔΜΗΕ είχε εντοπίσει το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Στην έκθεση αυτοψίας που επικαλείται η «Καθημερινή» αναφέρεται επί λέξει ότι «το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς εντοπίζεται επί του εδάφους, κάτω ακριβώς από πυλώνα υψηλής τάσης του ΑΔΜΗΕ με κωδικό όνομα ΧΑ (Χαλκηδόνα – Αλιβέρι) 44». Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής διευκρινίζουν ότι «η πυρκαγιά προκλήθηκε και εκδηλώθηκε έχοντας ένα και μοναδικό σημείο έναρξης και εξελίχθηκε καίγοντας το σύνολο της έκτασης που κάηκε σύμφωνα με τον πνέοντα άνεμο και το μικροκλίμα που δημιουργήθηκε από την πυρκαγιά». Τον ΑΔΜΗΕ εξάλλου είχε υποδείξει ως υπαίτιο για την πυρκαγιά και ο πραγματογνώμονας Ανδριανός Γκουρμπάτσης, που προσελήφθη ως τεχνικός σύμβουλος από τον Συνεταιρισμό της Ιπποκρατείου Πολιτείας. Πάντως, σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει τον Μάιο του 2022, με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο, ο ΑΔΜΗΕ είχε τονίσει ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μεγάλη απόσταση από τους πυλώνες του και στη συνέχεια πλησίασε το δίκτυο θέτoντας διαδοχικά εκτός λειτουργίας τα κυκλώματά του.

Σε δίκη παραπέμπονται και τέσσερις αξιωματικοί της Πυροσβεστικής, τρεις απόστρατοι –σήμερα– αξιωματικοί του σώματος, που το 2021 είχαν την ευθύνη συντονισμού των επιχειρήσεων κατάσβεσης στη Βαρυμπόμπη καθώς και ένας εν ενεργεία αξιωματικός. Πρόκειται για τον νέο αρχηγό του Σώματος Θόδωρο Βάγια, διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Αθήνας το καλοκαίρι του 2021. «Οι εν λόγω κατηγορούμενοι στον ως άνω τόπο και χρόνο επέδειξαν αμελή συμπεριφορά», επισημαίνει η αντεισαγγελέας Εφετών στο κλητήριο θέσπισμα επιρρίπτοντάς τους ευθύνη μεταξύ άλλων για «πλημμελή εποπτεία της κατάστασης μετά τον μερικό έλεγχο της αρχικής πυρκαγιάς και ελλιπή φύλαξη της φωτιάς παρότι αυτή δεν είχε κατασβεστεί πλήρως».

Σε δίκη παραπέμπονται ακόμα ο εκτελών χρέη προϊσταμένου του Δασαρχείου Πάρνηθας με το αιτιολογικό ότι δεν μερίμνησε για τη συντήρηση των δασικών δρόμων και τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Κατηγορίες απαγγέλθηκαν και σε τρία στελέχη της δημοτικής αρχής Ωρωπού και συγκεκριμένα στον δήμαρχο και δύο αξιωματούχους αρμόδιους για θέματα Πολιτικής Προστασίας. Η δίκη των κατηγορουμένων στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελειοδικών Αθηνών έχει προσδιοριστεί για τις 12 Φεβρουαρίου. Κατηγορούνται ότι συνεπεία της αμέλειας που επέδειξαν προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπους (υπήρξαν νεκροί και τραυματίες) καθώς και για ξένα πράγματα (μόνο στη Βαρυμπόμπη καταγράφηκαν ζημιές σε 726 κατοικίες).

