Καταλήψεις: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα με δύο στόχους

Σε ποιους εστιάζει η κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τις καταλήψεις στα Πανεπιστήμια ξεκινά με διπλή κατεύθυνση η Εισαγγελία Πρωτοδικών που θέτει υπό έρευνα και όσους συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες διαμαρτυρίας, αλλά και πρόσωπα στις διοικήσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων .

Με εντολή του προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νικόλαο Μαργαρίτη, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αντώνης Ελευθεριάνος ζητά διερεύνηση για την διάπραξη τυχόν αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων, όπως αυτές που αφορούν διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας, παράνομη βία, αλλά και παράβαση καθήκοντος.

Στο εισαγγελικό στόχαστρο τίθενται, πλην των καταληψιών, ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες και των αρμόδιων εκ μέρους των πρυτανικών αρχών ως προς τις ενέργειες που έκαναν ή όχι για την αποτροπή των καταλήψεων .

Υπό έρευνα, επίσης, θα τεθούν και οι ενέργειες που έγιναν από τις διοικήσεις των υπό κατάληψη πανεπιστημίων, μετά τις καταλήψεις και στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους.

Ο κ. Μαργαρίτης αναμένεται τάχιστα να ξεκινήσει την έρευνα του καλώντας τους πρώτους μάρτυρες μεταξύ των οποίων και εκπροσώπους των πρυτανικών αρχών.

