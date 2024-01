Οικονομία

Τέλλογλου - Αγρότες: Οριζόντια περικοπή των αποζημιώσεων αποφάσισε ο ΕΛΓΑ (βίντεο)

Ο Τάσος Τέλλογλου αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 πως τα «μαθηματικά» και η νομοθεσία ανάγκασαν την διοίκηση του Οργανισμού να περικόψει τα ύψη των αποζημιώσεων σε αγρότες.

Όπως αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, αυτήν την εβδομάδα συνεκλήθη η διοίκηση του ΕΛΓΑ για να διαπιστώσει τι μπορεί να πληρώσει από τα 180 εκατομμύρια ευρώ που έχει διαθέσιμα.

Οι βεβαιωμένες ζημιές είναι πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ, εξ αιτίας των φυσικών καταστροφών, ιδιαίτερα λόγω του «Ντάνιελ» και των πληγμάτων που δέχθηκαν οι Θεσσαλοί αγρότες.

Όταν λέμε βεβαιωμένες ζημιές, επεσήμανε ο Τάσος Τέλλογλου, εννοούμε ζημιές που έχουν βεβαιώσει οι συνεργάτες του Οργανισμού.

Όμως ο Οργανισμός, με βάση τον νόμο μπορεί να πληρώσει ότι εισπράττει σε ασφάλιστρα από τους πελάτες του, που είναι οι παραγωγοί.

Αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν 20 με 25 εκατομμύρια παλαιότερων ετών που δεν έχει πληρώσει ακόμα στους παραγωγούς, οι πληρωμές στους δικαιούχους μπορούν να γίνουν μόνο εφόσον περικοπούν οι αποζημιώσεις .

Συνέχισε λέγοντας ότι «οι πληροφορίες μας λοιπόν είναι ότι αποφασίστηκε οριζόντια περικοπή των αποζημιώσεων κατά 35% επί της εκτίμησης ώστε να βγαίνει η εξίσωση. Το θέμα είναι τώρα να βρει ένα τρόπο η κυβέρνηση να το πει στους παραγωγούς».

