Πανεπιστήμιο Πατρών - Μπούρας: Κατάληψη σε 10 τμήματα, Εξεταστική στα υπόλοιπα (βίντεο)

Τι είπε ο Πρύτανης για τον φόβο να χαθεί η Εξεταστική για χιλιάδες φοιτητές και την δικαστική έρευνα περί υποδαύλισης των καταλήψεων από εξωπανεπιστημιακούς και μειοψηφίες.

Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί του Σαββάτου ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας, Χρήστος Μπούρας, σχετικά με τις καταλήψεις, τον φόβο να χαθεί η εξεταστική περίοδος και την εισαγγελική έρευνα που γίνεται και για τους διδάσκοντες και τους διοικούντες στα ΑΕΙ.

Όπως είπε ο Πρύτανης, «στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν υπάρχει καταγγελία ότι μέλη του διδακτικού προσωπικού υποδαυλίζουν τις καταλήψεις. Στο Πανεπιστήμιο μας από τα 31 τμήματα, τα 10 τελούν υπό κατάληψη, χθες υπήρξε μια αποκλιμάκωση».

«Ζητάμε από τις πρυτανικές αρχές να συγκρουστούν με πολιτικά κόμματα, γιατί πίσω από τις φοιτητικές παρατάξεις είναι πολιτικά κόμματα. Ποια θέση παίρνουν τα πολιτικά κόμματα για τις καταλήψεις;», είπε ο κ. Μπούρας.

Προσέθεσε ότι «δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία για αποφάσεις μειοψηφίας στις καταλήψεις ή για εξωπανεπιστημιακούς που αποφασίζουν και ωθούν σε καταλήψεις».

Σε ότι αφορά την στάση της Διοίκησης του Πανεπιστημίου και κατά πόσον θα μπορούσε να ζητήσει την συνδρομή των Αρχών για την αντιμετώπιση των καταληψιών και των καταλήψεων με άλλον τρόπο, ο Πρύτανης είπε «Έχω πρόβλημα γιατί σε 10 τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών παράνομα υπάρχει κατάληψη. Κοιτάω να ομαλοποιήσω την κατάσταση, μαζί με τους αντιπρυτάνεις. Στα άλλα 20 τμήματα έχουν ξεκινήσει οι εξετάσεις. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία των οικογενειών».

«Είμαι υπέρ της νομιμότητας. Ο μόνος τρόπος είναι να πάω εκεί να το συζητήσω και να αποκλιμακώσω την κατάσταση. Πως θα γίνει παρέμβαση ενός πρύτανη σε ένα συνδικαλιστικό όργανο που παράνομα έχει αποφασίσει την κατάληψη; Αν με καλέσουν οι εισαγγελείς, θα πάω να καταθέσω και θα αναλάβω τις ευθύνες μου», τόνισε ο κ. Μπούρας

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο να δοθούν ψηφιακά οι εξετάσεις, όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ώστε να μην χαθεί το εξάμηνο για τους φοιτητές, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών είπε «κάναμε και κάνουμε crash test στα συστήματα. Είναι ακραία περίπτωση,. Περάσαμε δύο χρόνια πανδημίας και γυρίζουμε τώρα στην πρότερη κατάσταση. Εμείς κοιτάζουμε να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να γίνουν οι εξετάσεις δια ζώσης».

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την ταλαιπωρία των ελληνικών οικογενειών και να τους πω ότι θα προσπαθήσω να μην υπάρχουν προβλήματα», κατέληξε ο Πρύτανης.

Οι υπό κατάληψη σχολές

Μετά το πανεκπαιδευτικό συλλαλλητήριο, που έλαβε χώρα την περασμένη Πέμπτη (25/1), οι πανεπιστημιακές σχολές, που έχουν ενημερώσει ότι θα βρίσκονται σε κατάληψη τουλάχιστον μέχρι τις 30/1 είναι οι ακόλουθες:

Αθήνα

Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ

Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

Ιατρική ΕΚΠΑ

Οικονομικό ΕΚΠΑ

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ

Πολιτικό ΕΚΠΑ

ΤΕΑΠΗ

ΙΦΕ

Γεωλογικό

ΣΔΟΚΕ ΠΑΔΑ

ΣΕΤΠ ΠΑΔΑ

ΣΜΗΧ ΠΑΔΑ

Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Τοπογράφων ΕΜΠ

Αρχιτεκτονική ΕΜΠ

Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΗΜΜΥ ΕΜΠ

Ναυπηγών ΕΜΠ

Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ

ΑΣΟΕΕ

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκη

Νομική ΑΠΘ

Ιστορικό & Αρχαιολογικό ΑΠΘ

Πληροφορική ΑΠΘ

Ψυχολογία ΑΠΘ

Πάτρα

Πολιτικών Μηχανικών

Φυσικό

Θεάτρου

ΗΜΜΥ

Αρχιτεκτονική

CEID

ΤΕΕΑΠΗ

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σχολή Καλών Τεχνών

Κρήτη

Πολυτεχνείο Κρήτης

ΠΤΠΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Χωροταξίας

Ιωάννινα

Ιστορικό & Αρχαιολογικό

Νηπιαγωγών

ΠΤΔΕ

