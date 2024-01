Πολιτική

Κουτσούμπας: Η φωτιά στην Μέση Ανατολή θα κάψει και τον δικό μας λαό

Τι δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο οποίος παρευρέθηκε στην συγκέντρωση αλληλεγγύης του ΠΑΜΕ.

Στην συγκέντρωση του ΠΑΜΕ “Αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό" στο Πάρκο Ελευθερίας, βρέθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος εξέφρασε την στήριξη του στους Παλαιστίνιους, και ζήτησε για άλλη μια φόρά να σταματήσει η "γενοκτονία" όπως ανέφερε.

Σε δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, επισημαίνονται τα εξής:

"Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο Πάρκο Ελευθερίας για να βροντοφωναξούμε ξανά "Λευτεριά στην Παλαιστίνη"!

Να σταματήσει τώρα το μακελειό, η γενοκτονία κατά του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, που είναι κατακτητής των παλαιστινιακών εδαφών.

Να μην στείλει η ελληνική κυβέρνηση φρεγάτα ελληνική στην Ερυθρά Θάλασσα.

Υπάρχει κίνδυνος γενίκευσης του πολέμου στη Μ. Ανατολή, που αυτή η φωτιά που θα ανάψει θα αγκαλιάσει δυστυχώς και τη χώρα μας. Θα κάψει και τον δικό μας λαό."

