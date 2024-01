Παράξενα

Βέλγιο: Σακουλάκια κοκαΐνης σε γραφείο...Υπουργού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος συνελήφθη μετά από έρευνα και ποιοι θεωρούνται ακόμα ύποπτοι.

-

Πενήντα σακουλάκια κοκαΐνης, κατάσχεσαν οι αρχές κατά την διάρκεια έρευνας στο γραφείο της Υπουργού Παιδείας του Βελγίου, Καρολίν Ντεσίρ, τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

Πριν την έρευνα, ενα μέλος του προσωπικού της υπουργού, συνελήφθη. O συλληφθείς, κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ οχτώ ακόμα υπάλληλοι θεωρούνται ύποπτοι για τις ίδιες κατηγορίες.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο σπίτι του συλληφθέντος, βρέθηκαν 10.000 ευρώ σε μετρητά.

Όπως ήταν φυσικό, η υπουργός προχώρησε στην απόλυση του υπαλλήλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλκοτέστ - Τροχαία: “Πιωμένος” 1 στους 4 οδηγούς που ελέγχθηκαν την Παρασκευή (βίντεο)

Κηδεία - Μπάμπης Κούτσικος: Θρήνος και αναπάντητα “γιατί;” στο Μεσολόγγι (εικόνες)

ΙΝΟ: "Καρυάτιδες που κλαίνε" στο Μοναστηράκι (βίντεο)