Περιστέρι - Μαρούσι: “Καθάρισε” στο δεύτερο ημίχρονο με μπροστάρη Ράγκλαντ (εικόνες)

Το Περιστέρι υπέταξε με 95-72 το Μαρούσι και ανέβηκε μόνο του στην τρίτη θέση. Κορυφαίος και διπλός ο Ράγκλαντ.

Mε 95-72 επικράτησε το Περιστέρι του Αμαρουσίου, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής και παρέμεινε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με ρεκόρ 10-6. Ο Βασίλης Σπανούλης είδε πέντε παίκτες του να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων, αλλά και 12/24 τρίποντα. Οι Ράνγκλαντ και Χουγκάζ είχαν από 19 πόντους για τους «κυανοκίτρινους». Το Μαρούσι υποχώρησε στο στο 5-11. Από την ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη ξεχώρισαν οι Χιλ και Ραντούλιτσα με 20 και 13 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 21-16, 42-36, 70-58, 95-72

Το Περιστέρι ξεκίνησε καλύερα και προηγήθηκε με 15-4, έχοντας «αιχμή του δόρατος» τον Τόμπσον. Ο Ραντούλιτσα αναδείχτηκε νικητής στις μάχες της ρακέτας εν συνεχεία και το Μαρούσι πλησίασε στο 15-10. Το τέλος της 1ης περιόδου βρήκε το Περιστέρι στο +5, 21-16. Στη 2η περίοδο το Μαρούσι κατάφερε να μειώσει στο καλάθι (34-32) με τρίποντο του Χιλ. Όμως, με δύο σερί τρίποντα του Χουγκάζ το Περιστέρι κατάφερε να πάει στ' αποδυτήρια με +6, 42-36, στο ημίχρονο.

Στην 3η περίοδο, το Περιστέρι «έχτισε» διαφορά φτάνοντας και στο +15 (70-55), κλείνοντας το δεκάλεπτο μπροστά με 70-58. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι και στην 4η περίοδο και δεν απειλήθηκαν από το Μαρούσι μέχρι το τελικό 95-72.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Ζακεστίδης, Μπακάλης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Ράγκλαντ 19 (3), Ντάνγκουμπιτς 3 (1), Λοβ 10, Κασελάκης, Τόμπσον 12, Μήτρου-Λονγκ 7 (1), Ξανθόπουλος 2, Πουλιανίτης 4, Ρένφρο 5, Ουίλιαμς 14 (2) , Χουγκάζ 19 (5), Ζούγρης

ΜΑΡΟΥΣΙ (Γιώργος Λιμνιάτης): Χιλ 20 (3), Μπρίσκο 11, Ραντούλιτσα 13, Νικολαΐδης 7 (1), Ιορδάνου 4, Κόζι 8, Μπόγρης, Γούνταρντ 6, Γιαννόπουλος 3 (1)

