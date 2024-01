Κοινωνία

Τροχαία: Παράσυρση ανήλικων πεζών σε Παπάγου και Αγίους Αναργύρους

Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν με διαφορά πέντε λεπτών. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των θυμάτων.

Δύο απανωτές παρασύρσεις πεζών ανηλίκων σημειώθηκαν με διαφορά 5 λεπτών σε Παπάγου και Αγίους Αναργύρους.

Η πρώτη σημειώθηκε στην οδό Πίνδου στου Παπάγου στις 20:25 με τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ανηλίκων και η δεύτερη πέντε λεπτά μετά, στην συμβολή των οδών Λ. Δημοκρατίας και Παπαρηγοπούλου στους Αγίους Αναργύρους όπου παρασύρθηκε από Ι.Χ. ένας ανήλικος και πάλι με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του, αναφέρει η ΕΡΤ.

Και στις δύο περιπτώσεις έχουν επιληφθεί τα αρμόδια Τμήματα της Τροχαίας.

