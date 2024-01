Πολιτική

Επιστολική ψήφος: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις από εκλογείς

Περιθώριο λίγων εβδομάδων θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για να ψηφίσουν μέσω επιστολής. Τι αναφέρει η Νίκη Κεραμέως για τον νέο τρόπο συμμετοχής στις εκλογές.

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο, το υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε τις προετοιμασίες για την άρτια εφαρμογή του νέου αυτού θεσμού στην εκλογική ιστορία της χώρας, αλλά και για την ενημέρωση των Ελλήνων εκλογέων, κυρίως του εξωτερικού, για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να ψηφίσουν από το σπίτι τους. Αυτές τις ημέρες ετοιμάζεται η διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας θα εγγραφούν όσοι Έλληνες εκλογείς που μένουν στην Ελλάδα επιθυμούν να ψηφίσουν μέσω επιστολικής και όσοι διαμένουν στο εξωτερικό.

Ο σύνδεσμος της πλατφόρμας θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και οι εγγραφές θα αρχίσουν στις αρχές Φεβρουαρίου για τις προσεχείς ευρωεκλογές. Η ηλεκτρονική εφαρμογή θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), όπου οι εκλογείς θα εγγράφονται με δική τους μέριμνα στον ειδικό εκλογικό κατάλογο επιστολικής ψήφου.

Η ταυτοποίηση του εκλογέα θα γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), ή με στοιχεία διαβατηρίου και δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Η αίτηση γίνεται αμέσως οριστική, μόλις αυτή υποβληθεί. Οι εκλογείς μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και των ελληνικών διπλωματικών αρχών στο εξωτερικό.

Οι αιτήσεις, τροποποιήσεις ή ακυρώσεις είναι εφικτές έως 40 ημέρες πριν από τη διενέργεια των εκλογών. Με δεδομένο ότι οι ευρωεκλογές διεξάγονται στις 9 Ιουνίου, η καταληκτική ημερομηνία είναι η 29ή Απριλίου. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία, ο εκλογέας μπορεί να τροποποιήσει τη διεύθυνση παραλαβής ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, καθώς και να ακυρώσει την αίτησή του.

Η διαδικασία εγγραφής, μεταβολής και ακύρωσης της αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου, ο τρόπος πιστοποίησης του εκλογέα, η πιθανή διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής δικαιολογητικών και κάθε άλλο σχετικό θέμα θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για όσους ομογενείς δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία παρέχεται η δυνατότητα την ηλεκτρονική αίτηση να την υποβάλλουν για λογαριασμό τους οι αρμόδιες προξενικές αρχές. Η διαδικασία αυτή θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών.

Ο φάκελος επιστολικής ψήφου για τις ευρωεκλογές θα αποσταλεί στον εκλογέα από το υπουργείο Εσωτερικών μέσα στον Μάιο, το αργότερο 20 ημέρες πριν από τις εκλογές, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι για τους εκλογείς που βρίσκονται στο εξωτερικό αυτός θα είναι ο μόνος τρόπος να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο κατοικίας τους στις προσεχείς ευρωεκλογές, δεν θα υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα φυσικής παρουσίας σε εκλογικό τμήμα.

Για την γνωστοποίηση των αλλαγών στην εκλογική διαδικασία το υπουργείο Εσωτερικών θα ξεκινήσει ενημερωτική καμπάνια μέσω ομογενειακών ΜΜΕ και του διαδικτύου όπως συνέβη και προ των εθνικών εκλογών του 2023 όταν δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα να ψηφίσουν, υπό προϋποθέσεις, από τον τόπο διαμονής τους. Παράλληλα, η ηγεσία του ίδιου υπουργείου έχει ήδη ανοίξει κύκλο ενημερωτικών επαφών με Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού. Η υπουργός Νίκη Κεραμέως την Παρασκευή μετέβη στην Κύπρο, όπου μίλησε σε ανοιχτή εκδήλωση της ελληνικής πρεσβείας, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Θοδωρής Λιβάνιος βρίσκεται από χθες στη Γερμανία όπου θα έχει συναντήσεις με πολίτες και φορείς της ομογένειας.

Η κ. Κεραμέως σε δήλωσή της στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει: «Η ψήφιση του νόμου για την επιστολική ψήφο από τη Βουλή των Ελλήνων αποτελεί μία ιστορική στιγμή για τη χώρα μας. Μετά την καθιέρωση των ψηφοδελτίων το 1914 και το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες το 1952, η επιστολική ψήφος εντάσσεται στα ορόσημα της εκλογικής ιστορίας της χώρας μας, προκαλώντας μία νέα, μεγάλη δημοκρατική αλλαγή στον τρόπο που ψηφίζουμε. Η δυνατότητα για άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω επιστολικής θα ωφελήσει ιδιαιτέρως συμπολίτες μας όπως άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, εποχικά εργαζόμενους, εργαζόμενους την Κυριακή, φοιτητές/σπουδαστές που είναι εν μέσω εξεταστικής περιόδου μακριά από το σπίτι τους, μαθητές Γ Λυκείου εν μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων και φυσικά τους απόδημους Έλληνες.

Το Κράτος μας, το οποίο πλέον συμπορεύεται με πιο σύγχρονες θεσμικές διαδικασίες, ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές συστάσεις και αξιοποιεί τη διεθνή εμπειρία, προσαρμόζοντάς την στα δεδομένα της χώρας μας. Σε πάνω από 20 χώρες από τις 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται επιστολική ψήφος σε κάποια εκδοχή της. Ως υπουργείο Εσωτερικών, δεν θα σταματήσουμε ποτέ να προσπαθούμε να διευκολύνουμε διαρκώς τον πολίτη στην άσκηση του πολύ σημαντικού αυτού δικαιώματός του, του δικαιώματος της ψήφου. Στις ευρωεκλογές του 2024, πενήντα χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα μας, δεν θα υπάρχει κανένα εμπόδιο για τη συμμετοχή όλων των πολιτών, σε Ελλάδα και εξωτερικό, στην εκλογική διαδικασία».

Όπως είναι γνωστό, το μέτρο της επιστολικής ψήφου ισχύει μόνο για τις ευρωεκλογές και τα εθνικά δημοψηφίσματα, καθώς η τροπολογία για εφαρμογή και στις εθνικές εκλογές για τους Έλληνες του εξωτερικού δεν απέσπασε τις απαιτούμενες 200 ψήφους. Όπως ανέφερε πάντως τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρόσφατο υπουργικό συμβούλιο όσο και η υπουργός Εσωτερικών στην καταληκτική ομιλία της στη Βουλή κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου, η τροπολογία θα ξανακατατεθεί μετά τις ευρωεκλογές.

