Ίμια - Δένδιας: Επαγρυπνούμε και ενισχύουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις

Στο μνημόσυνο για τους ήρωες που σκοτώθηκαν την ταραγμένη νύχτα της κρίσης των Ιμίων, παρέστη ο ΥΕΘΑ. Τι είπε για τα F-35 και την ενίσχυση του στόλου του ΠΝ.

Στην επιμνημόσυνη δέηση στον Πειραιά, στον ανδριάντα του αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ΠΝ, παρέστη σήμερα ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Λίγες ώρες μετά το εθνικιστικό παραλήρημα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Υπουργός δήλωσε πως "δεν εφησυχάζουμε, επαγρυπνούμε και κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις πιο ισχυρές". Αναφέρθηκε επίσης και στην αγορά των F-35, από τις ΗΠΑ: "Θα ενισχύσουμε το πολεμικό ναυτικό με προμήθεια αλλά και συμπαραγωγή νέων πλοίων? [...] Τα F-35 θα θωρακίσουν ακόμη περισσότερο τη χώρα".

Με ανάρτηση στο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι «τιμήσαμε τη μνήμη του, μαζί με τη μνήμη του αντιναυάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση ΠΝ και του πλοιάρχου Έκτορα Γιαλοψού ΠΝ, 28 χρόνια μετά τη νύχτα των Ιμίων».

«Έπεσαν και οι τρεις υπερασπιζόμενοι την ακεραιότητα της πατρίδας μας» καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

