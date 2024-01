Κοινωνία

Πλατεία Μαβίλη: Επίθεση με φωτοβολίδα σε αστυνομικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση με φωτοβολίδα δέχτηκαν αστυνομικοί το βράδυ της Κυριακής. Δεκάδες προσαγωγές από την ΕΛ.ΑΣ.

-

(εικόνα αρχείου)

Επίθεση με φωτοβολίδα ευθείας βολής σε αστυνομικούς της Ομάδας Δράση σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/1) στην πλατεία Μαβίλη.

Πιο συγκεκριμένα, μια ομάδα 50 ατόμων προσπάθησαν να πλησιάσουν σε μνημείο για τα Ίμια στην πλατεία Ρηγίλλης.

Όταν οι αστυνομικοί τους απέτρεψαν, έφυγαν και επέστρεψαν στην πλατεία Μαβίλη όπου έριξαν φωτοβολίδα στους αστυνομικούς.

Η επίθεση έγινε τη στιγμή που οι αστυνομικοί βρισκόταν επί της διασταύρωσης των οδών Αλεξανδρουπόλεως και Καισαρείας λίγο πριν τις 19:00.

Οι Αρχές έχουν πραγματοποιήσει 17 προσαγωγές και κρατούνται στην Ασφάλεια Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεία: Έρευνες για τον 45χρονο - Αναζητείται επί δύο εβδομάδες

F-35: Το “πακέτο βοήθειας”, η ενίσχυση της Ελλάδας και οι όροι του ΣΥΡΙΖΑ

Ηλικιωμένη κάηκε ζωντανή - Είχε ανάψει σομπα για να ζεσταθεί (εικόνες)