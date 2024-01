Αθλητικά

Απόλλων Πατρών - Παναθηναϊκός: νίκη... περίπατος για το τριφύλλι

Με πρωταγωνιστή τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο Παναθηναϊκός, πήρε μια εύκολη νίκη κόντρα στον Απόλλωνα Πατρών.

Εύκολο βράδυ στην Πάτρα πέρασε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας σε ρυθμούς... προπόνησης, με 87-55 του ουραγού Απόλλωνα Πατρών, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Basket League. Οι «πράσινοι» παρέμειναν αήττητοι στο ελληνικό πρωτάθλημα και επικεντρώνονται στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, όπου έχουν στόχο να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αρχής γενομένης την Τετάρτη (31/1, 21:15) με την Αρμάνι Μιλάνο στο ΟΑΚΑ, ενώ την Παρασκευή (2/2, 20:00) αντιμετωπίζουν τη Ζαλγκίρις, στο Κάουνας.

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού αναδείχτηκε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης με 18 πόντους, 14 πρόσθεσε ο Μήτογλου με 5 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα σε μόλις 16 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Ναν είχε 13 πόντους και 5 ασίστ. Άξια αναφοράς είναι τα 12 ριμπάουντ του Κώστα Αντετοκούνμπο. Ο Ερνανγκόμεθ είχε 12 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Λεσόρ στα 18 λεπτά που αγωνίστηκε σημείωσε 10 πόντους.

Χωρίς τους Λούκα Βιλντόσα, Κώστα Σλούκα και Αλεκσάντερ Μπαλτσερόφσκι αγωνίστηκε ο Παναθηναϊκός.

Από τον Απόλλωνα (3-13) ξεχώρισε ο Τσαντ Μπράουν με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ 11 πόντους πρόσθεσε ο Τζάστιν Μπιμπς.

Τα δεκάλεπτα: 11-26, 29-49, 44-71, 55-87

O Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 9-21, με τον Μήτογλου να κυριαρχεί στη ρακέτα και στα δύο μισά του παρκέ και να σημειώνει διαδοχικούς πόντους για τους «πράσινους». Οι Μπιμπς, Μπράουν και Σαλούστρος έκαναν ό,τι μπορούσαν για τους Αχαιούς που βρέθηκαν στο -15 (11-26) στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Στο 2ο δεκάλεπτο, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης έγινε άξιος συμπαραστάτης του Μήτογλου στο σκοράρισμα και ο Παναθηναϊκός... πάτησε γκάζι. Οι «πράσινοι» τέλειωσαν το α΄ μέρος με 22 ριμπάουντ έναντι 10 των γηπεδούχων, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να έχει μαζέψει 6 «σκουπίδια» και ο Μήτογλου 4. Σαφώς καλύτερα ποσοστά ευστοχίας σε δίποντα και βολές είχε επίσης ο Παναθηναϊκός. Ο Μήτογλου μετρούσε 14 πόντους, αλλά και 4 κλεψίματα στο 20άλεπτο (29-49), ενώ 10 πόντους πέτυχε ο Καλαϊτζάκης. Πρώτος σκόρερ του Απόλλωνα ήταν ο Τζάστιν Μπιμπς με 9 πόντους.

H «πράσινη» υπεροχή συνεχίστηκε και στην 3η περίοδο, διάστημα στο οποίο ο Παναθηναϊκός έκανε επιμέρους σκορ 15-22. Ο Κέντρικ Ναν φτάνοντας τους 13 πόντους διαμόρφωσε το 32-55, με τον Λεσόρ να προσφέρει θέαμα με δύο διαδοχικά καρφώματα για το 32-59! Το +28 (36-64), με τρίποντο του Καλαϊτζάκη, δεν άργησε για το 44-71, στο 30ό λεπτό. Τυπική διαδικασία ήταν η 4η περίοδος.

Διαιτητές: Μηλαπίδης, Σπυρόπουλος Σπ., Μαρτινάκος

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Γιάννης Χριστόπουλος): Κόουλμαν 5 (1), Μπιμπς 11 (1), Γκιουζέλης, Σαλούστρος 5 (1), Μπράουν 15, Μπλέιλοκ 5 (1), Βησσαρίου 2, Όζμπορν 9 (1), Καφέζας 3, Κογιώνης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Γκραντ 2, Ναν 13 (1), Λεσόρ 10, Γκριγκόνις 4, Μήτογλου 14 (2), Καλαϊτζάκης 18 (1), Μωραΐτης 7 (1), Σαμοντούροβ 2, Παπαπέτρου 2, Αντετοκούνμπο 3 , Ερνανγκόμεθ 12 (2), Μαντζούκας

