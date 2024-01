Κοινωνία

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά και ποια θα ανοίξουν αργότερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η λίστα των σχολείων που θα είναι κλειστά κι εκείνα που θα ανοίξουν αργότερα.

-

Τα χιόνια έχουν κάνει ήδη την εμφάνιση τους στα ορεινά της Εύβοιας και ήδη χιονίζει από το βράδυ της Κυριακής στα χωριά Σέτα και Στενή, ενώ οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη. Χιονια αναμένονται και σε άλλες περιοχές της χώρας, ενώ από το απόγευμα της Δευτέρας θα χιονίσει στα υπερβόρεια προάστια της Αττικής.

Το σύνολο των δυνάμεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των δήμων έχουν τεθεί σε επιφυλακή, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχουν προβλήματα.

Σε «κόκκινο» συναγερμό βρίσκονται και τα μηχανήματά στη νότια Φθιώτιδα και στους δήμους Καμένων Βούρλων και Λοκρών, ενώ στο Μαρτίνο έχουν συγκεντρωθεί πολλά εκχιονιστικά για να παρέμβουν όταν χρειαστεί.

Όπως ανακοινώθηκε, τα σχολεία στον Δήμο Μαντουδίου - Αγίας Άννας και Λίμνης θα παραμείνουν προληπτικά κλειστά από τη Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν γίνεται διά ζώσης μάθημα λόγω κακοκαιρίας, οι τάξεις λειτουργούν διαδικτυακά.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες περιοχές της Εύβοιας, ανάλογα με την επέκταση των φαινομένων θα ληφθούν αποφάσεις από το πρωί.

Λόγω της κακοκαιρίας, τα μαθήματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας και του Δήμου Αμυνταίου θα ξεκινήσουν τα μαθήματα μία ώρα αργότερα, μετά από απόφαση των δημάρχων. Κανονικά θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί.

Κλειστά θα είναι και σχολεία στην Παλλήνη, λόγω προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος. Ιδιαίτερα, δεν θα λειτουργήσουν το 2ο Δημοτικό Παλλήνης, το 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης και το 1ο Λύκειο Παλλήνης.

Χιόνια αναμένονται στα υπερβόρεια προάστια της Αττικής, ενώ πιθανότητες χιονόστρωσης υπάρχουν σε Εκάλη, Διόνυσο, Ροδόπολη, στη Δροσιά, στο Ντράφι, στην Πεντέλη, το Κρυονέρι, την Άνοιξη, τον Άγιο Στέφανο και τους Θρακομακεδόνες.

Από τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας, άλλωστε, είναι υποχρεωτικό οι οδηγοί να είναι εφοδιασμένοι με αντιολησθητικές αλυσίδες.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν τη Δευτέρα σε 168 σημεία

Τουρκία – Επίθεση σε εκκλησία: Μέλη του Ισλαμικού Κράτους οι συλληφθέντες

Καιρός: βροχές, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας τη Δευτέρα