Πρυτάνεις: Συνεδριάζουν τη Δευτέρα - Εξετάζουν το ενδεχόμενο εξ αποστάσεως εξεταστικής

Πώς αντέδρασαν στην πρότaση του Υπουργου Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη. Τι λένε οι φοιτητές και τi προβλέπει ο νόμος.

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου η Σύνοδος Πρυτάνεων, με αντικείμενο τις εξεταστικές στα πανεπιστήμια, που κινδυνεύουν να χαθούν, λόγω των καταλήψεων. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να διεξαχθούν εξ αποστάσεως, πρόταση που έχει κάνει του υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Να σημειωθεί πως, σύμφωνα με το υπουργείο, οι εξ αποστάσεως εξετάσεις αποτελούν τον μοναδικό τρόπο για να μην χαθεί η εξεταστική περίοδος, ενώ για να άρει τις οποίες επιφυλάξεις ο υπουργός Παιδείας αναμένεται να καταθέσει προτάσεις τεχνικού τύπου που, όπως επισημαίνεται, εκτιμάται πως θα διασφαλίσουν τη διαδικασία.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, οι ηλεκτρονικές εξετάσεις προβλέπονται ρητά όταν είναι αδύνατη η διά ζώσης διεξαγωγή της αξιολόγησης των φοιτητών ή η χρήση των υποδομών του ΑΕΙ για τη διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας.

Ο νόμος προβλέπει ωστόσο ότι την απόφαση λαμβάνουν οι αρχές των ιδρυμάτων όπως επιβάλλει το αυτοδιοίκητο.

Υπενθυμίζεται ότι, δεκάδες είναι οι σχολές που τελούν υπό κατάληψη ενάντια στην ίδρυση μη-κρατικών πανεπιστημίων, με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να αναφέρουν πως το υπουργείο λαμβάνει αποφάσεις «για αυτούς, χωρίς αυτούς» και να εκφράζουν την ανησυχία τους πως με το επικείμενο νομοσχέδιο θα δημιουργηθούν «πτυχία δύο ταχυτήτων» και πως «βάλλονται οι αξιοκρατικές διαδικασίες πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και έπειτα στην αγορά εργασίας».

