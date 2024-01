Κοινωνία

Επίθεση με φωτοβολίδα σε αστυνομικό: Συλλήψεις για τα επεισόδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων, μεταξύ των οποίων ήταν κι ένας ανήλικος.

-

Στην σύλληψη 16 ατόμων προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, το απόγευμα της Κυριακής 29 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα οι συλληφθέντες συμμετείχαν σε συγκέντρωση 80 ατόμων που πραγματοποιήθηκε έξω από τον Ευαγγελισμό, για την συμπλήρωση των 28 ετών από την κρίση των Ιμίων. Τα άτομα που βρέθηκαν στην συγκέντρωση επιτέθηκαν σε μέλη της ομάδας ΔΡΑΣΗ με πέτρες και κοντάρια, αλλά και φωτοβολίδες, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό. Οι ένστολοι απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και χειροβομβιδών κρότου λάμψης, αναγκάζοντας τους διαδηλωτές να τραπούν σε φυγή. Ακολούθησε καταδίωξη των ατόμων, όπου επετεύχθη η ακινητοποίηση 16 ατόμων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 16 ατόμων, μεταξύ των οποίων 3 ανήλικοι, για απόπειρα βαριάς σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων, περί όπλων, διατάραξη κοινής ειρήνης και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω συμμετείχαν σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες στο σταθμό του μετρό «Ευαγγελισμός», συνάθροιση πολιτικής οργάνωσης για τη συμπλήρωση 28 ετών από τη νύχτα των Ιμίων με τη συμμετοχή 80 ατόμων.

Αστυνομικός διαμεσολαβητής τους γνωστοποίησε ότι δεν θα επιτραπεί η κίνησή τους προς το μνημείο των Πεσόντων Ιμίων στην οδό Ρηγίλλης, καθόσον την ίδια ώρα έλαβε χώρα έκτακτη «αντισυνάθροιση» 150 ατόμων στην πλατεία Ρηγίλλης από συλλογικότητες ενάντια στην ανωτέρω συγκέντρωση.

Περί ώρα 18:30 στη συμβολή των οδών Μιχαλακοπούλου και Βερβαίνων, τα 80 πορευόμενα άτομα εκδήλωσαν σφοδρές επιθέσεις σε βάρος ομάδας ΔΡΑΣΗ με ρίψη τουλάχιστον -5- φωτοβολίδων σε ευθεία βολή, πετρών και ξύλινων κονταριών.

Οι αστυνομικοί αμύνθηκαν με χρήση δακρυγόνων μέσων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης, με τους επιτιθέμενους να τρέπονται σε φυγή.

Ακολούθησε καταδίωξη των ατόμων, όπου επετεύχθη η ακινητοποίηση 16 ατόμων πλησίον της πλατείας Μαβίλη, οι οποίοι απέρριψαν, στο έδαφος, πολεμοφόδια.

Από το σημείο περισυλλέχθηκαν και κατασχέθηκαν:

ενεργοποιημένη φωτοβολίδα με εμφανή ίχνη καύσης,

20 φωτοβολίδες,

29 στειλιάρια εντός στρατιωτικού τύπου σακιδίου,

5 κράνη,

κουκούλα τύπου «full face»,

σκούφος,

3 ζευγάρια γάντια και

πλαστικό προστατευτικό οδοντοστοιχίας («μασελάκι» πολεμικών τεχνών).

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Ακούμε τους αγρότες, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές

Γεωργιάδης: Επί πληρωμή τα απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ

Ρόδος: Γονείς 14χρονης έστησαν παγίδα σε παιδόφιλο που την προσέγγισε μέσω Facebook