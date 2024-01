Πολιτική

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σαουδάραβα ομόλογό του

Διαβάστε την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ. Τι συζήτησαν οι δύο άντρες.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας έιχε ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης. Ο ομόλογος του, τον συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του.

Οι δυο άνδρες συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος καθώς και τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, δινοντας έμφαση στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή.

Μάλιστα ο Δημήτριος Χούπης προσκάλεσε τον ομόλογό του να επισκεφθεί επίσημα την Ελλάδα το ταχύτερο δυνατό.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ:

Την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης δέχθηκε τηλεφωνική επικοινωνία από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας General Fayyad bin Hamed Al-Ruwaili.

Ο General Fayyad bin Hamed Al-Ruwaili συνεχάρη τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ για την ανάληψη των καθηκόντων του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του.

Ακολούθως συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και οι τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην επικρατούσα κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ απηύθυνε πρόσκληση στον Ομόλογό του προκειμένου να επισκεφθεί επίσημα την Ελλάδα το ταχύτερο δυνατό.

