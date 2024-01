Οικονομία

Ομόλογα: “Ζεσταίνονται” οι επενδυτές για το 10ετές

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις το Δημόσιο αναμένεται να αντλήσει περί τα 2 με 2,5 δις. ευρώ.

Μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα παρατηρήθηκε σήμερα στην δευτερογενή αγορά ομολόγων και υποχώρηση των αποδόσεων ενόψει της «εξόδου του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές» - πιθανότατα αύριο - με την έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου αναφοράς.

Το βιβλίο των προσφορών για την κοινοπρακτική έκδοση του νέου 10ετούς, την οποία έχουν αναλάβει οι τράπεζες Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe General, πιθανότατα θα ανοίξει αύριο και από την έκβαση του θα κριθεί το ποσό που θα αντλήσει το Δημόσιο, καθώς και το κουπόνι (επιτόκιο) του νέου ομολόγου.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 104 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 63 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς υποχώρησε στο 3,28% από 3,34% που ήταν την Παρασκευή έναντι 2,24% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,04% από 1,01% που ήταν το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

Στην αγορά συναλλάγματος πτωτικά κινείται σήμερα το ευρώ έναντι του δολαρίου καθώς το ευρωπαϊκό νόμισμα διαπραγματευόταν νωρίς το απόγευμα στα 1,0798 δολ. από το επίπεδο των 1,0852 δολ. που άνοιξε η αγορά.