Υγεία - Περιβάλλον

Ημέρα της Γυναίκας - ΕΜΓΕ: Διπλός εορτασμός για την Ένωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος οργανώνει εκδήλωση, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, για να τιμήσει τα 50 χρόνια “ζωής” της ΕΜΓΕ.

-

Εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, στις 8 Μαρτίου, οπότε τιμάται η Ημέρα της Γυναίκας οργανώνει η Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος, που φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια λειτουργίας. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«“ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, είσθε έτοιμες να δεχθείτε την ώρα που έρχεται αναγκαστικά; Είσθε άξιες να δεχθείτε την ελευθερία που θα σας δοθεί; Γυναίκες, η Ζωή σας καλεί, πώς θα της απαντήσετε; Η Νέα Ζωή θέλει άτομα κι όχι όργανα, άτομα παραγωγικά μέσα στην κοινωνία κι όχι παράσιτα, θέλει Γυναίκες, Γυναίκες Δουλεύτρες και Μητέρες μ’ επίγνωση της αποστολής τους που θα ξέρουν και ν’ αναθρέψουν το παιδί τους σ’ Ανθρωπο και να το προστατέψουν ενάντια κάθε πρόληψης, γιατί θα του αρκεί πώς έχει Μητέρα, Γυναίκες που θα μάθουν στους Άντρες την Αξία που περιφρονούν γιατί δεν την ξέρουν, ενός ισότιμου Συναγωνιστή και Σύντροφου”.

Άλκης Θρύλος ή αλλιώς Ελένη Ουράνη - το γένος Νεγρεπόντη (1896 - 8 Δεκεμβρίου 1971), σπουδαία κριτικός λογοτεχνίας, θεάτρου και συγγραφέας, γνωστή με το ψευδώνυμο Άλκης Θρύλος.

Με έμπνευση τα θεμελιώδη ερωτήματα της Ελένης Ουράνη προς τη γυναίκα και τη θέση της στην κοινωνία,ο Πρόεδρος Δρ.Λουκάς Κλέντζερης και τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος, αποτίνουν φόρο τιμής στη γυναίκα, στις 8 Μαρτίου 2024, στο Ζάππειο Μέγαρο, εορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης.

Ο εορτασμός θα γίνει με την διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας, σκοπός της οποίας είναι η ενημέρωση των Ελληνίδων Γυναικών, από καταξιωμένους επιστήμονες του κλάδου, για τα συχνά και σημαντικά προβλήματα που τις απασχολούν.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων μερικά των οποίων παρατίθενται κατωτέρω:

Δημογραφικό Πρόβλημα και Υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ποια είναι τα αίτια του προβλήματος; Υπάρχουν λύσεις;

Κακοποίηση Γυναικών στην Ελληνική Κοινωνία το 2024. Μέγεθος του προβλήματος, αίτια και πώς μπορεί να βοηθήσει η Πολιτεία;

Πρόληψη γυναικολογικών καρκίνων. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα;

Ζευγάρια που δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν (Υπογόνιμα). Ποιος έχει το πρόβλημα; Τι Θεραπείες υπάρχουν; Πότε βοηθά η Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF);

Διατήρηση γονιμότητος, Κατάψυξη ωαρίων. Πότε και Πώς;

“Teenage pregnancies” Πώς μπορούν να αποφευχθούν; Τι χρειάζεται να γνωρίζουν τα έφηβα κορίτσια και οι γονείς τους;

Κονδυλώματα τραχήλου. Πρόληψη, Θεραπεία, Εμβόλια για καρκίνο του τραχήλου μήτρας. Ναι/Όχι; Πότε και Πώς;

Προετοιμασία για την εγκυμοσύνη. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα;

Κλιμακτήριος-Εμμηνόπαυση. Υπάρχουν λύσεις για να βοηθήσουμε τις γυναίκες σε αυτό το στάδιο της ζωής τους;

Επιφανείς Έλληνες Επιστήμονες θα παρουσιάσουν τα ανωτέρω θέματα.





Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που επιτελούν κοινωνικό έργο σχετικό με την υγεία της γυναίκας, της μητέρας και του παιδιού.

Οι ειδικοί Επιστήμονες θα παρουσιάσουν τις ομιλίες τους σε γλώσσα κατανοητή στο ευρύ γυναικείο κοινό το οποίο αποτελεί και τον πρωταρχικό στόχο της εκδήλωσης . Κάθε γυναίκα με ηλικιακό εύρος από την εφηβεία μέχρι και την εμμηνόπαυση θα ωφεληθεί από την παρακολούθηση της ενημερωτικής εκδήλωσης.





Η ημερίδα θα αρχίσει στις 10:00 πμ της Παρασκευής 8/3/2024 και θα τελειώσει στις 16:00 μμ.





ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024





ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ»

Ειδήσεις σήμερα:

“Τηλεπάθεια”: Μικροτσίπ στον εγκέφαλο δίνει “κίνηση” σε ανάπηρους (βίντεο)

Παραγουάη - Επεισόδια: Ποδοσφαιριστές έσωσαν παιδιά από τις κερκίδες (εικόνες)

Νέα Υόρκη: Ντοκουμέντο του ΑΝΤ1 από την σύλληψη ομογενών για “τρομοκρατία” (βίντεο)