Ολυμπιακός - Άλμπα: άνετη νίκη για τους ερυθρόλευκους

Άνετη νίκη για τον Ολυμπιακό, κόντρα στην Άλμπα, στην εκκίνηση της διαβολοβδομάδας της Euroleague.

Η εκρηκτική του τρίτη περίοδος, η οποία είχε μεγάλο πρωταγωνιστή τον ρέκορντμαν Αϊζάια Κέινααν (career high με 31π. και 9/14 τρίποντα), χάρισε στον Ολυμπιακό μία άνετη νίκη, στην εκκίνηση της διαβολοβδομάδας της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 101-87 την Άλμπα Βερολίνου στο ΣΕΦ, για την 24η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 13-11 και βυθίζοντας τους Γερμανούς στο 5-19.

Εντυπωσιακό το ντεμπούτο του Μόουζες Ράιτ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, γεμίζοντας τη στατιστική του με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 ασίστ, 4 μπλοκ και μόλις 1 λάθος σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 45-48, 78-61, 101-87

