Φωτιά στην Αγία Παρασκευή: Απανθρακωμένη σορός σε κρεβατοκάμαρα

Τραγωδία από φωτιά που ξέσπασε την νύχτα στην Αγία Παρασκευή.

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς σε διπλοκατοικία στην Αγία Παρασκευή με ένα άτομο να εντοπίζεται νεκρό από τους πυροσβέστες.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στην οδό Πλάτωνος με την πυροσβεστική να ενημερώνεται για φωτιά περίπου στις 5:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Κατά πληροφορίες η σορός του ατόμου βρέθηκε απανθρακωμένη στην κρεβατοκάμαρα της διπλοκατοικίας.

Σορός ατόμου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία επί της οδού Πλάτωνος στην Αγία Παρασκευή Αττικής. Επιχειρούν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 31, 2024

Για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει τεθεί υπό έλεγχο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

