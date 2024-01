Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 31 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποια πρόσωπα τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν.

Σήμερα, 31 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας τιμάται η μνήμη των:

Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων.

Μαρτύρων, Αθανασίας και των τριών αυτής θυγατέρων και παρθένων Θεοδότης, Θεοκτίστης και Ευδοξίας.

Βικτωρίνου, Βίκτωρος, Διόδωρου, Κλαυδίου, Νικηφόρου, Παππία και Σαραπίνου, των εν Κορίνθω.

Μάρτυρος Τρυφαίνης.

Οσιομάρτυρος Ηλία (Αρδούνη), του εν Καλαμάτα.

Οι Κύρος και Ιωάννης των Αναργύρων, έζησαν στα χρόνια του μέγα διώκτη των χριστιανών, Διοκλητιανού. Ο Κύρος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και σε νεαρή ηλικία πήγε σε κάποιο μοναστήρι στον αραβικό κόλπο και έγινε μοναχός. Όταν ο Ιωάννης έμαθε για την αγία και ενάρετη ζωή του, τους πνευματικούς και ασκητικούς αγώνες του και το θαυματουργικό του χάρισμα, έφθασε στο μοναστήρι για να τον συναντήσει και αποφάσισε να τον συντροφεύσει στον μοναχικό βίο. Με τη δύναμη της πίστης τους οι άγιοι θεράπευαν οποιονδήποτε πάσχοντα έφθανε στο ασκητήριό τους. Όταν κάποτε οι άγιοι πληροφορήθηκαν ότι σε κάποια πόλη οι ειδωλολάτρες συνέλαβαν μία χήρα γυναίκα, την Αθανασία, και τις τρεις θυγατέρες της, Θεοδότη, Θεοκτίστη και Ευδοξία με σκοπό να τις βασανίσουν, έφθασαν άφοβα στον τόπο του μαρτυρίου για να τις εμψυχώσουν στην άμυνά τους. Τότε οι ειδωλολάτρες συνέλαβαν και τους δύο αγίους και τους αποκεφάλισαν μαζί με τις τέσσερις γυναίκες.





