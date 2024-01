Life

“Ο άλλος άνθρωπος” - Καταγγελία: Ο Πολυχρονόπουλος, ο τζόγος, η κρυφή αποθήκη και οι “βόλτες” στο εξωτερικό

Πρώην εθελοντής στην κοινωνική κουζίνα μίλησε στο “Πρωινό” για υψηλά πονταρίσματα σε “φρουτάκια”, “ξεπούλημα” δωρεών εις είδος και ταξίδια στο εξωτερικό.

Μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία έκανε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ένας άνδρας, που όπως υποστήριξε προσέφερε υπηρεσίες παλαιότερα ως εθελοντής μάγειρας στην κοινωνική κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος».

Όπως είπε ο άνδρας, ο επικεφαλής της κοινωνικής κουζίνας, Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος είχε εθισμό στον τζόγο και έπαιζε μεγάλα ποσά στα «φρουτάκια».

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Μια ημέρα πήγα και τον βρήκα να παίζει και είδα ότι “είχε μέσα” 6.000 ευρώ. Έπαιζε πάντα με το μεγαλύτερο δυνατό στοίχημα σε κάθε πάτημα. Του λέω “τι κάνεις εδώ;” και μου λέει “μπας και δώσουμε λεφτά στον “άλλο άνθιρωπο”».

Όπως ισχυρίστηκε ο καταγγέλλων, «ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος είχε διπλή ζωή. Είχε σχέση με μια ηθοποιό και πήγαιναν ταξίδια στην Ισπανία και στην Ιταλία. Πως πήγαινε εκεί; Θέλεις λεφτά για τέτοια ταξίδια. Είναι και η φίλη του η ηθοποιός εθισμένη με τον τζόγο. Μαζί πήγαιναν ταξίδια. Για να πας στην Ισπανία και στην Ιταλία χρειάζεσαι λεφτά».

Συνεχίζοντας τις καταγγελίες του, ο πρώην εθελοντής μάγειρας στην κοινωνική κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος», είπε ότι «το 2021 ήρθανε νταλίκες από την Αυστρία, με ηλεκτρικά αναπηρικά καρότσια και άλλα προϊόντα που δεν ήρθανε ποτέ στον «άλλο άνθρωπο». Υπάρχει και αποθήκη «καβάτζα» με ακριβά πράγματα από δωρεές που πάνε και τα πουλάνε ο Πολυχρονόπουλος και η φίλη του η ηθοποιός».

Άλλο άτομο που προσέφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες της στην κοινωνική κουζίνα, είπε ότι συχνά έδινε χρήματα χωρίς καμία απόδειξη στον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, μεταξύ άλλων και κάποιες χιλιάδες ευρώ από δωρέες συγγενών και φίλων που συγκεντρώθηκαν στην κηδεία του πατέρα της.

