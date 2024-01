Life

“Άλλος Άνθρωπος” - Πολυχρονόπουλος: Στον τζόγο έχω παίξει μονο δικά μου λεφτά

Τι απάντησε στις κατηγορίες που του προσάπτουν ο δημιουργός της κοινωνικής κουζίνας "Άλλος Άνθρωπος", Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος.

Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, έδωσε την απάντησή του για τις κατηγορίες πως έχει πάρει χρήματα από το ταμείο του «Άλλου Ανθρώπου» για να τα παίξει σε τυχερά παιχνίδια.

«Τα χρήματα που δόθηκαν για τον «Αλλο Άνθρωπο» πήγαιναν όλα στον «Άλλο Άνθρωπο», δεν έχω πάρει ούτε δέκα σεντς» ήταν οι απαντήσεις που έδωσε στις ερωτήσεις αν χρησιμοποιούσε τα χρήματα που έμπαιναν στους λογαριασμούς για να τα παίξει στον τζόγο, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Star.

Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητά του ότι «η αλήθεια θα φανεί» σε ότι αφορά τη διαχείριση των χρημάτων που έμπαιναν στους δύο λογαριασμούς (σ.σ. της μητέρας του και του γαμπρού του) και ότι δεν περίμενε ποτέ μετά από 13 χρόνια κοινωνικής δράσης να βρεθεί κατηγορούμενος.

Ο δημιουργός της κοινωνικής κουζίνας επανέλαβε ακόμα ότι τις κάρτες από τους δύο λογαριασμούς τις διαχειρίζόταν ο ίδιος και ότι δεν διαθέτει άλλον ατομικό λογαριασμό. «Δεν έχω ούτε θυρίδες, ούτε ομόλογα ούτε παπάκι», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που αποκάλυψε το Πρώτο ΘΕΜΑ, ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος ανέφερε επίσης ότι «δεν έχει καταλάβει τι γράφει το πόρισμα» και επανέλαβε ότι ποτέ δεν πίστευε πως θα βρεθεί απολογούμενος.

