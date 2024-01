Οικονομία

“Άλλος Άνθρωπος”: Ο τζόγος και η εκδικητική καταγγελία κατά του Πολυχρονόπουλου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκλειστικές πληροφορίες από την εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 σχετικά με τον επικεφαλής της πρωτοβουλίας.

-

Νέες διαστάσεις φέρεται να παίρνει η υπόθεση των κατηγοριών κατά του επικεφαλής της κοινωνικής πρωτοβουλίας “Ο Άλλος Άνθρωπος”, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες οι οποίες δημοσιεύτηκαν την Τρίτη από τον Γιώργο Λιάγκα μέσα από την καθημερνή εκπομπή του “Το πρωινό”.

Τα μέλη του δημοσιογραφικού επιτελείου της εκπομπής ανέφεραν ότι, ο κ. Πολυχρονόπουλος σύχναζε σε επιχείρηση τυχερών παιγνιδιών (“φρουτάκια”) παίζοντας συχνά, χωρίς όμως να έχει εξακριβωθεί αν τα χρήματα με τα οποία “έπαιζε” προέρχονταν από τις δωρεές της πρωτοβουλίας αλληλεγγύης της οποία ηγείτο ή από προσωπικά του έσοδα. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, το 2021 ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης του ζήτησε δανεικά 30.000 ευρώ για να σώσει μία κατοικία από κατάσχεση λόγω χρεών.

Ο κ. Πολυχρονόπουλος φέρεται να αρνήθηκε στον επιχειρηματία κι εκείνος, για εκδικητικούς λόγους, να εισέφερε την πληροφορία της ενασχόλησής του με το τζόγο στις αρμόδιες Αρχές, με σκοπό και αποτέλεσμα να ξεκινήσει η συγκεκριμένη έρευνα η οποία τώρα εξάγει τα πορίσματά της.

Παράλληλα ο συνεργάτης του ΑΝΤ1 στην Πάτρα Κωνσταντίνος Φλαμής ερωτηθείς από το Γιώργο Λιάγκα στην ίδια εκπομπή, ανέφερε ότι ιδιοκτήτης καταστήματος τυχερών παιγνίων στην Πάτρα του εξομολογήθηκε, ότι όταν ο κ. Πολυχρονόπουλος επισκέφτηκε την πόλη παραμονές καρναβαλιού για να οργανώσει συλλογική κουζίνα, επισκέφτηκε το κατάστημα και δαπάνησε το ποσό των 650 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 161 σημεία

Κακοκαιρία “Avgi” - Τρίτη: Παγωνιά με χιόνια και στα πεδινά

Ομόλογα: “Ζεσταίνονται” οι επενδυτές για το 10ετές