“O Άλλος Άνθρωπος”: Έλεγχος για ξέπλυμα χρήματος στην κοινωνική κουζίνα

Τι δείχνει το πόρισμα των ελεγκτών για την κίνηση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Τι απαντά ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος για την διαδρομή των χρημάτων από δωρεές.

Υπό έλεγχο για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, βρίσκεται ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας, “Ο Άλλος Άνθρωπος”, Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, φέρεται να έχει συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με συγγενείς του, αποκομίζοντας περισσότερες από 600.000 ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό, η Αρχή διέταξε την δέσμευση «κάθε περιουσίας ιδίως δε, κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων».

Στο πόρισμα αναφέρεται ότι χρήματα από δωρεές κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς δύο συγγενών του κ. Πολυχρονόπουλου και από εκεί γινόταν αναλήψεις και κινήσεις λογαριασμών προς εταιρείες τυχερών παιγνίων!

Σε δηλώσεις του, ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος απέρριψε τις κατηγορίες, λέγοντας χαρακτηριστικά «Να με ψάξουν καλά, δεν έχω κανέναν πρόβλημα και να έρθουν να με πάρουν αν κάνω ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Δεν είναι μόνο 600.000 ευρώ. Είναι πάνω 1,5 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 2-3 χρόνια. Μόνο το φαγητό που έχουμε μοιράσει, μιλάμε για 18 εκατομμύρια μερίδες φαγητό, υπολογίστε μόνοι σας πόσα λεφτά κάνει».

