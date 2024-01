Κοινωνία

Κερατσίνι: Πήγε να συναντήσει ανήλικη αλλά... βρήκε τον πατέρα της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ο 43χρονος είχε προσεγγίσει το κορίτσι ζητώντας της να έρθουν σε επαφή για την ικανοποίησή του.

-

Από το Τμήμα Ασφαλείας Κερατσινίου – Δραπετσώνας συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, 43χρονος Έλληνας κατηγορούμενος για προσέλκυση παιδιού για γενετήσιους λόγους, πορνογραφία ανηλίκων και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ειδικότερα, ο 43χρονος, ο οποίος κατοικεί μόνιμα σε περιοχή της Πάτρας, φέρεται να κατόρθωσε χρησιμοποιώντας εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης να αποκτήσει επαφή με ανήλικη, με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των γενετήσιων ορμών του.

Η ανήλικη ωστόσο ενημέρωσε σχετικά τον πατέρα της, ο οποίος, παριστάνοντας την ίδια, κανόνισε συνάντηση με τον 43χρονο σε κατοικία στο ως άνω προάστιο του Πειραιά, όπου ακινητοποιήθηκε από ειδοποιηθέντες αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Ακολούθως οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κερατσινίου – Δραπετσώνας, όπου συνελήφθη. Του κατασχέθηκε σακίδιο πλάτης που περιείχε ερωτικά βοηθήματα – εξαρτήματα, καθώς και συσκευή αποθήκευσης δεδομένων (usb stick) με στιγμιότυπα από τις συνομιλίες με την ανήλικη, φωτογραφίες και βίντεο άσεμνου περιεχομένου.

Από τις επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών στην κατοικία και στο όχημά του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων με αντίστοιχο περιεχόμενο.

Οι κατασχεθείσες συσκευές απεστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εξέταση, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, παραπέμφθηκε σε Ανακριτή και παραγγέλθηκε η προσωρινή κράτηση του.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιος Παντελεήμονας: άνδρας επιτέθηκε σε ανήλικες σε ασανσέρ

Φιλοποίμην Φίνος: σαν σήμερα πέθανε ο “πατέρας” του ελληνικού κινηματογράφου

Κόμπι Μπράιαντ: Τέσσερα χρόνια από τον θάνατό του Black Mamba (εικόνες)