Κερατσίνι: Ένοπλη ληστεία την Παραμονή Χριστουγέννων

Πώς οι άγνωστοι εισέβαλαν σε πρατήριο βενζίίνης και σήκωσαν την είσπραξη με την απειλή όπλου.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε την Κυριακή το απόγευμα σε βενζινάδικο στο Κερατσίνι.

Σύμφωνα με την αστυνομία γύρω στις 19.15, δύο άνδρες και δύο γυναίκες μπήκαν σε βενζινάδικο στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη και αφού απείλησαν τον υπάλληλο με όπλο, αφαίρεσαν άγνωστο χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή.

Οι δράστες αναζητούνται.

