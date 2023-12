Κοινωνία

Λαθραία τσιγάρα - Κερατσίνι: Νεαροί είχαν στην κατοχή τους χιλιάδες πακέτα

Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη τους και τι βρέθηκε στην κατοχή τους

Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης περιπολιών της ΕΛΑΣ πραγματοποιούσαν στοχευμένους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά για διάφορες περιπτώσεις εγκληματικότητας και «έπεσαν» επάνω σε δύο άνδρες ηλικίας 23 και 25 ετών όπου είχαν πάνω τους μία σακούλα με 150 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, χωρίς δηλαδή την ειδική ταινία που υπάρχει για να αποδίδονται οι φόροι στο ελληνικό δημόσιο.

Τους ανέκριναν και διαπίστωσαν ότι σε κοντινή απόσταση, στο Κερατσίνι είχαν μετατρέψει ένα σπίτι σε αποθήκη λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Πραγματοποίησαν έφοδο και κατάσχεσαν συνολικά 2.841 πακέτα λαθραίων τσιγάρων και καπνού, ενώ έχει βρεθεί και χρηματικό ποσό.

