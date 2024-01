Κοινωνία

Πανεπιστήμια - Καταλήψεις: Στον "αέρα" οι εξετάσεις εξ αποστάσεως

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι φοιτητικές συνελεύσεις, για την διενέργεια των εξετάσεων στα πανεπιστήμια.

-

Αντιφατικός είναι ο αντίκτυπος της ομόφωνης απόφασης της Συνόδου των Πρυτάνεων, τη Δευτέρα, για διενέργεια των εξετάσεων στα πανεπιστήμια ψηφιακά, στην περίπτωση που η σχολή τελεί υπό κατάληψη.

Το νέο τοπίο διαμορφώνεται ως εξής: Πολλοί φοιτητές που τάσσονται κατά των καταλήψεων θεωρούν πως «εξασφάλισαν» τη διενέργεια της εξεταστικής και άρα δεν μετέχουν στις συνελεύσεις. Ετσι αφήνουν ελεύθερο το πεδίο στις αριστερές φοιτητικές παρατάξεις να συνεχίσουν την κατάληψη.

Την ίδια στιγμή βέβαια, ήδη από χθες πολλοί σύλλογοι καθηγητών δηλώνουν ότι δεν θα οργανώσουν ψηφιακά τις εξετάσεις, διότι θεωρούν ότι δεν υπάρχουν όροι αδιάβλητου. Κρίσιμες είναι οι σημερινές συνεδριάσεις της Συγκλήτου στα εμβληματικά Πανεπιστήμιο Αθηνών και Οικονομικό Παν. Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), στις οποίες θα τεθεί το θέμα της διενέργειας των εξετάσεων εξ αποστάσεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», οι ηγεσίες των ιδρυμάτων θα υποστηρίξουν τις διαδικτυακές εξετάσεις, αλλά ήδη υπάρχουν διαφοροποιήσεις τμημάτων. Μάλιστα, στο ΕΚΠΑ έχουν κληθεί να εκπροσωπηθούν οι φοιτητές με αποτέλεσμα η συνέλευση να αναμένεται θυελλώδης.

Ειδικότερα, για χθες και σήμερα είχε προγραμματιστεί ο νέος γύρος των φοιτητικών συνελεύσεων στις σχολές που τελούσαν υπό κατάληψη έως τις αρχές της εβδομάδας. Η πλειονότητα των χθεσινών συνελεύσεων ψήφισε υπέρ της συνέχισης της κατάληψης έως την προσεχή Δευτέρα.

Ενδεικτικά, οι καταλήψεις παραμένουν στην πλειονότητα των σχολών σε ΕΜΠ, Παν. Πειραιώς, Οικονομικό Παν. Αθηνών, ΑΠΘ, ενώ και οι εμβληματικές Ιατρική, Νομική και Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών αποφάσισαν συνέχιση της κατάληψης. Ωστόσο, έναν τόνο υπέρ της αποκλιμάκωσης δίνουν οι αποφάσεις για λήξη της κατάληψης στη Νομική ΑΠΘ, στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ όπου 262 ψήφισαν κατά της κατάληψης και 167 υπέρ.

Στη συνέλευση των φοιτητών στη Νομική ΑΠΘ μετείχαν περί τα 800 άτομα, και κράτησε περίπου επτά ώρες. Το αποτέλεσμα ήταν οριακό. Οπως ανέφερε στην «Κ» ο κοσμήτορας της σχολής Παναγιώτης Γκλαβίνης, «το πρόταγμα της κοσμητείας προς τους φοιτητές ήταν “ελάτε να ανοίξουμε τη σχολή, για να λειτουργήσει κανονικά”».

«Βαρόμετρο» οι σημερινές συνεδριάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου (πρώην ΑΣΟΕΕ).

Γενικά οι φοιτητικές συνελεύσεις ήταν πολύωρες ενώ δεν υπήρξαν επεισόδια, όπως την προηγούμενη εβδομάδα. Ισως επειδή σε πολλές απείχαν οι φοιτητές που είναι κατά της κατάληψης και άρα δεν δημιουργήθηκαν συνθήκες πόλωσης.

«Οι αριστεροί φοιτητές είναι εγκλωβισμένοι στην ατζέντα τους. Σε αρκετές σχολές η ΠΣΚ (ΚΚΕ) και τα ΕΑΑΚ (εξωκοινοβουλευτική Αριστερά) κατεβαίνουν με κοινό πλαίσιο κατάληψης και αθροίζουν ψήφους. Διαβεβαιώνουν επίσης ότι δεν θα χαθεί καμία εξεταστική και καταγγέλλουν τις διαδικτυακές εξετάσεις. Οι υπόλοιποι φοιτητές δεν πλησιάζουν στη γενική συνέλευση λόγω τοξικότητας», ανέφερε στην εφημερίδα υψηλόβαθμο στέλεχος του ΕΜΠ. Αλλωστε, μεγάλη μερίδα των καθηγητών είναι αρνητικοί στις ψηφιακές εξετάσεις. Στο ΕΜΠ για σήμερα έχουν προγραμματιστεί γενικές συνελεύσεις σχολών και εκτιμάται ότι η απόρριψη των διαδικτυακών εξετάσεων θα καταγραφεί επίσημα.

Το σκεπτικό όσων καθηγητών εναντιώνονται στις διαδικτυακές εξετάσεις αποτυπώνεται στη χθεσινή απόφαση των διδασκόντων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα τεχνικά μέσα του τμήματος καθώς και τις υφιστάμενες συνθήκες λειτουργίας αυτού, δηλώνει ότι αδυνατεί να διεξαγάγει με ασφαλή και αδιάβλητο τρόπο εξετάσεις εξ αποστάσεως. Συγκεκριμένα δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε εξ αποστάσεως εξετάσεις υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες δια τους παρακάτω δύο λόγους: Οι παρούσες συνθήκες δεν εξασφαλίζουν έλλειψη διαβλητότητας σε υψηλό βαθμό. Δεν μπορούν να συντονιστούν οι εξετάσεις χωρίς τη φυσική παρουσία των μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Χημείας. Τα τεχνικά ατομικά μέσα (π.χ. μικρής ταχύτητας οικιακό Διαδίκτυο) που διαθέτουν δεν είναι επαρκή για την ομαλή διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ο άλλος άνθρωπος” - Καταγγελία: Ο Πολυχρονόπουλος, ο τζόγος, η κρυφή αποθήκη και οι “βόλτες” στο εξωτερικό

Ομόφυλα ζευγάρια - Βορίδης: Δεν υπάρχει “δεξιά συνιστώσα”, κανείς δεν πιέζει κανείς να ψηφίσει “ναι”

Έβρος - Θάνατος βρέφους: Ποντίκια είχαν δαγκώσει και “κόψει κομμάτια” από την αδελφή του