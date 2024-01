Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο Σάμου - Καταγγελία : Εφημερίες "στα κόκκινα" λόγω υποστελέχωσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα προβλήματα στις εφημερίες του νοσοκομείου. Τι καταγγέλλουν οι γιατροί.

-

Σοβαρή υποστελέχωση του νοσοκομείου Σάμου, η οποία δυσχεραίνει την εφημέρευσή του και αποτρέπει νέους γιατρούς να κάνουν την ειδικότητά τους στο νοσοκομείο, καταγγέλλουν οι εκπρόσωποι των γιατρών. Οπως επισημαίνει μάλιστα η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείου Σάμου, για να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών η διοίκηση του νοσοκομείου έφτασε στο σημείο να εισηγηθεί προφορικά στους γιατρούς την εφημερία τομέα, τις ημέρες που το Τμήμα δεν έχει ιατρό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι π.χ. ένας ορθοπεδικός θα εφημερεύει για όλα τα χειρουργικά περιστατικά –στον χειρουργικό τομέα περιλαμβάνονται τα γυναικολογικά, τα οφθαλμολογικά, τα ουρολογικά περιστατικά–, και αντίστοιχα ο γυναικολόγος για τα ορθοπεδικά, χειρουργικά, οφθαλμολογικά κ.ά.

Οπως τονίζουν οι εκπρόσωποι των γιατρών του νοσοκομείου Σάμου στην Καθημερινή, «δεν συναινούμε στην εφημερία τομέα, αποτελεί αντιποίηση ειδικότητας, οι γιατροί μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με δικαστικές προσφυγές, εγκυμονεί κινδύνους για τους ασθενείς και υποβαθμίζει τη δημόσια υγεία. Το ήδη εντατικοποιημένο πρόγραμμα εφημέρευσης και η εξάντληση του λιγοστού ιατρικού προσωπικού το έχουν φτάσει στα όριά του και σαν ανταμοιβή των υπερπροσπαθειών μας δεχόμαστε ενίοτε και απειλές. Τα προβλήματα έχουν κοινοποιηθεί επανειλημμένως στους αρμοδίους (διοικήτρια, διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και 2η ΥΠΕ) και δεν έχει δοθεί καμία λύση μέχρι τώρα. Αντιθέτως με τις ενέργειές τους θα οδηγήσουν και άλλους γιατρούς σε παραίτηση». Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των γιατρών και τον σύλλογο εργαζομένων του νοσοκομείου, από τις 76 οργανικές θέσεις ειδικευμένων γιατρών είναι καλυμμένες μόνο οι 37. Ο παθολογικός τομέας επί σειράν ετών είναι χωρίς πνευμονολόγο, και στην παιδιατρική κλινική καλύπτουν τις εφημερίες παθολόγοι, γενικοί ιατροί και ειδικευόμενοι. Για να καλύψουν τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, εδώ και χρόνια μετακινούνται αγροτικοί γιατροί από τα περιφερειακά ιατρεία.

«Αυτό αυτονόητα αποτρέπει τους νέους ειδικευόμενους συναδέλφους να επιλέξουν το συγκεκριμένο νοσοκομείο για να κάνουν την ειδικότητά τους: σε 31 οργανικές θέσεις ειδικευομένων υπηρετούν μόνο 2», τονίζει σε ανακοίνωσή της και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, που κατηγορεί το υπουργείο Υγείας για το γεγονός ότι δεν έχει προκηρύξει θέσεις ειδικευμένων γιατρών ΤΕΠ για ένα νοσοκομείο που καλύπτει τους 32.500 κατοίκους της Σάμου καθώς και κατοίκους όμορων νησιών. Σημειώνεται ότι στην τελευταία προκήρυξη θέσεων μόνιμων γιατρών για το ΕΣΥ (Δεκέμβριος 2023), για το νοσοκομείο της Σάμου αναφερόταν μία θέση επιμελητή Α΄ για τη ΜΕΘ και μία θέση παιδιάτρου. Η ΟΕΝΓΕ κάνει λόγο για σκόπιμη κυβερνητική υποστελέχωση του νοσοκομείου Σάμου, η οποία είναι ενδεικτική για όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία και η οποία στοχεύει στην «πλήρη ιδιωτικοποίηση της περίθαλψης». Οι εκπρόσωποι των γιατρών του νοσοκομείου Σάμου προετοιμάζονται για στάση εργασίας αύριο 1η Φεβρουαρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αγία Παρασκευή: Απανθρακωμένη σορός σε κρεβατοκάμαρα

Κακοκαιρία “Avgi” - Ναύπλιο: πλοίο έπεσε πάνω σε σκάφη (εικόνες)

Ίμια: Το χρονικό της κρίσης και η θυσία των τριών αξιωματικών