Χανιά: Κομμάτι από μπαλκόνι έπεσε σε αυτοκίνητα (εικόνες)

Ένα ακόμη απίστευτο περιστατικό, αυτή τη φορά στα Χανιά. Τμήμα του μπαλκονιού έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης

Ένα σοκαριστικό συμβάν, σημειώθηκε στο κέντρο των Χανίων, όταν μέρος από μπαλκόνι αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα το τσιμέντο να πέσει πάνω σε αυτοκίνητα.

Η αναστάτωση ήταν μεγάλη. Το περιστατικό έγινε στις 9 το βράδυ της Τρίτης, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να σπεύδει στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες την ώρα της κατάρρευσης, δεν υπήρχαν άνθρωποι στο μπαλκόνι και δεν περνούσε κανείς από το σημείο κάτω από την πολυκατοικία και ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές σε δύο αυτοκίνητα.

