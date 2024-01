Κοινωνία

Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης: Αγρότες έκλεισαν τον δρόμο (βίντεο)

Σε ποια σημεία της Εθνικής Οδού διακόπηκε η κυκλοφορία από τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται, και αναμένεται κλιμάκωση τις επόμενες ώρες με την κορύφωση των διαμαρτυριών να γίνεται στην Θεσσαλονίκη και στην έκθεση Agrotica.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, αγρότες έκλεισαν με τα τρακτέρ τους την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Αταλάντης και στα δύο ρεύματα της κυκλοφορίας.

Πιο συγκεκριμένα, στο σημείο βρίσκονται περίπου 50 τρακτέρ και 70 άτομα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτήριους.

Νωρίτερα συνομιλία με αγρότες στο μπλόκο της Βόνιτσας είχε ο Πρωθυπουργός μετά την τελετή εγκαινίων του οδικού άξονα Άκτιου – Αμβρακίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ούτε γκαρσόνια θα γίνετε ούτε θα φύγετε στη Γερμανία».

Αγρότες έκλεισαν συμβολικά την Εθνική Οδό Λάρισας – Κοζάνης

Σε ολιγόλεπτο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Λάρισας -Κοζάνης στο ύψος της διασταύρωσης με Δέδνρα προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης και αγρότες από τα Δένδρα και Πλατανούλια του Δήμου Τυρνάβου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

