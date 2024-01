Κοινωνία

Σύνταγμα: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στη Μητροπόλεως

Έκλεισε η οδός Μητροπόλεως στο Σύνταγμα για την έρευνα για το ύποπτο αυτό αντικείμενο. Τι εξετάζου οι Αρχές.

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτο αντικείμενο στη Μητροπόλεως. Πρόκειται για έναν χαρτοφύλακα σε εταιρεία ταχυματαφορών που έχει κριθεί ύποπτος.

Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και έχει αποκλειστεί το σημείο.

Επί τόπου μετέβη και η ΤΕΕΜ ενώ ο δρόμος έχει κλείσει και γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

