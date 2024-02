Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: Δεκάδες κινητά, smartwatcn και φορτιστές στα κελιά (εικόνες)

Σάλος από τα ευρήματα της έρευνας στο σωφρονιστικό κατάστημα, που θυμίζει "κατάστημα κινητής τηλεφωνίας" με όσα εντοπίστηκαν σε κρατούμενους.

Αίσθηση και "έκπληξη" προκαλούν τα ευρήματα σε ειδική επιχειρησιακή δράση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών στις Φυλακές Κορυδαλλού κι αυτό όχι διότι δεν περίμενε κάποιος να εντοπιστούν κινητά τηλέφωνα που παρανόμως κατέχουν κάποιοι κρατούμενοι, αλλά διότι βρέθηκαν τόσα πολλά κινητά και αξεσουάρ που παραπέμπουν σε "κατάστημα ειδών κινητής τηλεφωνίας".

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 24 κινητά τηλέφωνα, 10,75 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, αυτοσχέδιο μαχαίρι, ασύρματο ρούτερ, έξυπνο ρολόι (smart watch) και πλήθος φορτιστών και ακουστικών.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής πραγματοποιήθηκε, πρωινές ώρες σήμερα (31-1-2024), ειδική επιχειρησιακή δράση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ., της Ο.Π.Κ.Ε., της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και αστυνομικού σκύλου.

Συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί έγκλειστοι και κατασχέθηκαν ευρήματα (πλήθος κινητών τηλεφώνων, ναρκωτικές ουσίες και αντικείμενο που υπάγεται στο νόμο περί όπλων), απόρροια των στοχευμένων ερευνών που διενεργήθηκαν, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, σε -45- κελιά, κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών.

Ειδικότερα, 31χρονος αλλοδαπός κατελήφθη να έχει στο κελί του -27- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες συνολικά, ακατέργαστη κάνναβη -10,75- γραμμαρίων και ηρωίνη -0,08- γραμμαρίων ενώ 44χρονος αλλοδαπός κατελήφθη να κατέχει στο κελί του αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Σε βάρος των ανωτέρω σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, αντίστοιχα.

Επιπλέον στα κελιά που ερευνήθηκαν από τους αστυνομικούς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

24 κινητά τηλέφωνα,

ασύρματο ρούτερ,

έξυπνο ρολόι(smart watch),

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

30 κάρτες sim και

πλήθος φορτιστών και ακουστικών».