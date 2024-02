Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομεία - ΥΠΕ: “Συνωστισμός” υποψήφιων Διοικητών και Υποδιοικητών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσες εκατοντάδες αιτήσεις έχουν υποβληθεί για τις 21 θέσεις σε ΥΠΕ, σύμφωνα με το ΑΣΕΠ. Πολλαπλάσιες των θέσεων και οι αιτήσεις για τις διοικήσεις νοσοκομείων ανά την Ελλάδα.

-

Μεγάλο ενδιαφέρον για μια θέση Διοικητή ή Υποδιοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και για τις θέσεις Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητών σε νοσοκομεία της χώρας, καταγράφεται στην διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που «τρέχει» μέσω του ΑΣΕΠ.

Σε ανακοίνωση του ΑΣΕΠ αναφέρονται τα εξής:

«Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 7 θέσεων Διοικητών και 14 θέσεων Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) του Υπουργείου Υγείας, με τετραετή θητεία που δύναται να ανανεώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (ΦΕΚ 183/τ.Α’/3-11-2023), υποβλήθηκαν συνολικά 229 αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024 (ώρα 14:00) λήγει η προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 152 θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων των Υγειονομικών Περιφερειών στο πλαίσιο της οποίας έχουν υποβληθεί έως το μεσημέρι της Τετάρτης συνολικά 527 αιτήσεις».

Ειδήσεις σήμερα:

Φυλακές Κορυδαλλού: Δεκάδες κινητά, smartwatcn και φορτιστές στα κελιά (εικόνες)

Περιστέρι: εκρήξεις και φωτιά σε σπίτι (βίντεο)

ΟΗΕ: Η Λωρίδα της Γάζας είναι πλέον μη κατοικήσιμη