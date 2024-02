Κοινωνία

Ομόφυλα ζευγάρια - Πειραιώς Σεραφείμ: όσοι βουλευτές πουν “ναι”, να μην ξαναέρθουν στην εκκλησία

«Ο ομοφυλόφιλος θέτει τον εαυτό του εκτός Εκκλησίας από μόνος του», είπε ο Μητροπολίτης μεταξύ άλλων.

Συνεχίζεται η κόντρα για το νομοσχέδιο σχετικά με τα ομόφυλα ζευγάρια, με την εκκλησία να έχει δηλώσει ρητά τις αντιδράσεις της.

Ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, μίλησε το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΙ και μεταξύ άλλων είπε για το ζήτημα της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια ότι δεν θα βαφτίζει παιδιά ομόφυλων ζευγαριών καθώς «αν η Εκκλησία βαπτίσει αυτά τα παιδιά θα απενοχοποιήσει την αντίληψη πως αυτό που κάνουν οι κηδεμόνες τους είναι κάτι κακό. Θα γίνουν και αυτά ομοφυλόφιλοι».

Ακόμη, ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ κάλεσε όσους βουλευτές ψηφίσουν το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών «να μην ξαναέρθουν στην Εκκλησία».

«Ο ομοφυλόφιλος θέτει τον εαυτό του εκτός Εκκλησίας από μόνος του» είπε και τόνισε πως «δεν μπορείς να είσαι μέλος της Εκκλησίας και να είσαι ομοφυλόφιλος».

«Δεν θα βαπτίζουμε τα παιδιά από τα ομόφυλα ζευγάρια για τρεις λόγους. Πρώτον λείπει η πίστη. Άρα ο νηπιοβαπτισμός δεν λειτουργεί. Η Εκκλησία έχει ένα δόγμα ένα ήθος, αλίμονο αν κάνεις ό,τι θέλεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο ιερέας ή ο Επίσκοπος πρέπει να συμπράξει στην πράξη αυτή, γίνονται χαρτιά, έγγραφα, στα οποία υπογράφουμε. Θα υποχρεωθώ εγώ με αυτόν τον πλάγιο τρόπο να αναγνωρίσω τον γάμο των ομοφυλοφίλων;» συμπλήρωσε.

Ο τρίτος λόγος σύμφωνα με τον μητροπολίτη Πειραιώς είναι πως αν η Εκκλησία βαπτίσει αυτά τα παιδιά θα απενοχοποιήσει στα παιδιά αυτήν την αντίληψη πως αυτό που κάνουν οι κηδεμόνες τους είναι κάτι κακό. Θα γίνουν και αυτά ομοφυλόφιλοι».

«Δεν μπορείς να είσαι μέλος της Εκκλησίας και να είσαι ομοφυλόφιλος» συμπλήρωσε.

