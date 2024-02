Κόσμος

Τουρκία: Έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα από τους S400

Ποια είναι τα προβλήματα που θεωρούν ως σημαντικότερα από τους S400 στην Τουρκία.

«Έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα από τους S400», δηλώνουν διπλωματικές πηγές στη Γενί Σαφάκ σχολιάζοντας τη δήλωση της Βικτόρια Νούλαντ για τα S400.

Πηγές ανέφεραν ότι στο ζήτημα των F-35 δεν είναι μόνο οι S-400, αλλά και το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου, ο οπλισμός της Ελλάδας, η υποστήριξη που δόθηκε στο Ισραήλ, η πυροδότηση του χάους στη Μέση Ανατολή και η παρουσία YPG/PKK στη Συρία, τα οποία είναι πιο σημαντικά ζητήματα από τους S-400 όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου.

Μεταφέρθηκε σε Αμερικανούς αξιωματούχους ότι οι ΗΠΑ έχουν μερίδιο σε αυτά τα ζητήματα. Αναφέρεται ότι το θέμα των F-35 είναι μια διαδικασία που απαιτεί λύση σε πολλά ζητήματα, όχι μόνο για τους S-400, στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, όπου υπάρχουν διαφωνίες σε πολλά ζητήματα στην παρούσα συγκυρία. Ενώ η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των αμερικανικών F-35 θεωρείται σημαντική, καθώς συμπίπτει με την άνοδο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία, οι ΗΠΑ σηματοδοτούν επίσης ότι το σύστημα αεράμυνας Patriot μπορεί να πουληθεί, εάν εγκαταλειφθούν οι S-400. Αναμένεται ότι το ζήτημα των F-35 δεν θα τεθεί μπροστά από έργα όπως τα KAAN, Kizilelma και Anka III. Στις μελέτες αναφέρεται ότι η χρήση των εγχώριων πόρων θα είναι προς όφελος της Τουρκίας από κάθε άποψη.

