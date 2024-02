Κοινωνία

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Φοιτητές εισέβαλαν στην Πρυτανεία του ΑΠΘ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ποιον τρόπο κατάφεραν να εισβάλουν στο κτίριο οι φοιτητές. Τι γράφει το πανό που ανήρτησαν.

-

Ομάδα ατόμων που συμμετείχε στην πορεία κατά του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια εισέβαλε στο κτήριο της πρυτανείας του ΑΠΘ.

Οι διαδηλωτές αντιλήφθηκαν την έξοδο ενός φύλακα από το κτήριο και βρήκαν την ευκαιρία για να εισβάλουν. Έχουν αναρτήσει πανό που γράφει “κάτω τα χέρια από τη δημόσια και δωρεάν παιδεία. Η εξεταστική μπορεί να περιμένει, το μέλλον μας όχι“.

Μια άλλη ομάδα ατόμων που φορούν κουκούλες ελέγχει περιμετρικά τον χώρο. Διαμαρτυρομένοι βρίσκονται έξω από το κτίριο διοίκησης και φωνάζουν συνθήματα.

Εντωμεταξύ σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι στην Αθήνα, όπου διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις και στη συνέχεια έπεσαν δακρυγόνα και κρότου λάμψης, ενώ όταν οι φοιτητές πλησίασαν έξω από τη Βουλή τις κλούβες των ΜΑΤ, σημειώθηκαν και συμπλοκές σώμα με σώμα.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Ένταση και επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Βουλή – Τέμπη: «Λύγισε» ο Παναγιώτης Τερεζάκης

Μαρινάκης – αγρότες: Άμεσα μέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων