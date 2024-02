Κόσμος

Τουρκική εθνοσυνέλευση: Η Αγία Σοφία είναι τέμενος ή μουσείο;

Συζήτηση για το καθεστώς λειτουργίας της Αγίας Σοφίας άνοιξε στην τουρκική εθνοσυνέλευση, μετά τις ερωτήσεις βουλευτή.

H βουλευτής Sema Silkin Un, του Κόμματος του Μέλλοντοςτου Ahmet Davutogiu, κατέθεσε επερώτηση στην τουρκική εθνοσυνέλευση απευθυνόμενη στον Υπουργό Πολιτισμού Και Τουρισμού Mehmet Nuri Ersoy:



Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ANT1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου, η Un δήλωσε:

«Κατά τις τελευταίες ημέρες, το κοινό παρακολουθεί στα ΜΜΕ, την είδηση ότι ο πάνω όροφος (σ.σ. γυναικωνίτης) του τεμένους της Αγίας Σοφίας έχει μετατραπεί σε μουσείο, η δε είσοδος σε αυτό το τμήμα γίνεται κατόπιν καταβολής εισιτηρίου, ισόποσου τόσο για αλλοδαπούς τουρίστες όσο και εγχώριους επισκέπτες, ενώ ειδήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας αναφέρουν ότι οι διαχειριστές της εταιρείας έχουν συγγένεια με τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Mehmet Nuri Ersoy».



Στη συνέχεια η βουλευτής κατέθεσε τις ακόλουθες ερωτήσεις προς τον υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Ersoy:

Η Αγία Σοφία εξακολουθεί να υπόκειται στο καθεστώς του τεμένους; Είναι η Αγία Σοφία μουσείο; Όπως γίνεται αντιληπτό η Αγία Σοφία τελεί υπό το καθεστώς τόσο του τεμένους όσο και του μουσείου. Είναι αυτή η κατάσταση συμβατή με το κληροδότημα του Πορθητή; Ποια είναι η δικαιολογία για τη μη ενημέρωση του κοινού σχετικά με το "σχέδιο διαχείρισης των επισκεπτών" που τέθηκε σε ισχύ από τις 15 Ιανουαρίου, για το ύψος του εισιτηρίου για τους αλλοδαπούς τουρίστες στα 25 ευρώ, για τη μη εξήγηση ότι ο κανόνας αυτός ισχύει και για τους εγχώριους επισκέπτες, για τη μη παροχή πληροφοριών σχετικά με την είσοδο των αλλοδαπών μουσουλμάνων στον τόπο λατρείας και τη σύγχυση που δημιουργήθηκε ως συνέπεια αυτής; Η είσοδος στο τμήμα της Αγίας Σοφίας που λειτουργεί ως μουσείο και υπόκειται σε χρέωση γίνεται υπό την ένδειξη του «Μεγάλου Τεμένους της Αγίας Σοφίας». Υπάρχουν άλλοι χώροι λατρείας στη χώρα μας που λειτουργούν ως μουσεία υπό την ένδειξη του τεμένους και για τους οποίους εκδίδονται εισιτήρια εισόδου; Δεν είναι άδικο για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, τους πολίτες της Δημοκρατίας της Τουρκίας να πληρώνουν τέλη εισόδου ισόποσα με τους αλλοδαπούς τουρίστες, δεν είναι άδικο για τους Τούρκους πολίτες να πληρώνουν 25 ευρώ για να δουν τα εκθέματα στο τέμενος; Γίνονται κάποιες ενέργειες ώστε να φτάσουν τα εισιτήρια σε λογικά επίπεδα για τους πολίτες μας, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία; Η εταιρεία που ανέλαβε τη διαχείριση του τμήματος που λειτουργεί ως μουσείο είναι η «DEM Museum Management Inc»; Η εν λόγω εταιρεία έχει αρκετή εμπειρία ώστε να διαχειριστεί ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς όπως η Αγία Σοφία; Αναφορικά με τις τεχνικές και διοικητικές προδιαγραφές του διαγωνισμού με τον οποίο ανατέθηκε η διαχείριση στην εταιρεία, υπάρχει άρθρο σχετικά με τα τέλη εισόδου; Η εταιρεία που κέρδισε τον διαγωνισμό για πόσα χρόνια ανέλαβε τη διαχείριση του μνημείου; Ποια είναι η σχέση αυτής της εταιρείας (DEM Museum Management Inc.) με τον αδελφό σας και τον κουνιάδο του; Οι ειδήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τη σχέση σας με την εν λόγω εταιρεία αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα; Στις νέες αποφάσεις που ελήφθησαν για το τέμενος της Αγίας Σοφίας, έχει ληφθεί η γραπτή συναίνεση της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων το 2020, σχετικά με τη διατήρηση, ανάπτυξη, ανάδειξη καθώς και τις δραστηριότητες διαχείρισης που θα πραγματοποιηθούν στο τέμενος της Αγίας Σοφίας; Εάν ναι, μπορείτε να δημοσιοποιήσετε τη σχετική αλληλογραφία; Μακροπρόθεσμα υπάρχουν σχέδια για κλείσιμο, μετατροπή σε μουσείο ή χρησιμοποίηση για διαφορετικούς σκοπούς ενός νέου τμήματος του τέμενος της Αγίας Σοφίας που δεν έχετε γνωστοποιήσει στο κοινό; Θα δοθεί μια εξήγηση στις καρδιές του πλήθους που χάρηκε με την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος και που πληγώθηκε με την τελευταία εξέλιξη δημιουργώντας στο μυαλό τους ερωτήματα για το «αν αθορύβως η Αγία Σοφία θα μετατρεπόταν εκ νέου σε μουσείο»;