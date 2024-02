Life

Tηλεθέαση: Απόλυτη κυριαρχία των “Ράδιο Αρβύλα” και τον Ιανουάριο

Στην πρώτη προτίμηση του κοινού βρέθηκε τον πρώτο μήνα το 2024 η "παρέα της Θεσσαλονίκης".

Απόλυτοι κυρίαρχοι στη μάχη της τηλεθέασης ήταν ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση και τον Ιανουάριο.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» ήταν πρώτοι στη ζώνη προβολής τους στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 21,1% και 6,4 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

Η εκπομπή υπερίσχυσε του ανταγωνισμού και στο γενικό σύνολο με ποσοστό 19,1% και 3 μονάδες διαφορά, έχοντας μαζί της καθημερινά κατά μέσο όρο περίπου 1.714.314 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

Από 22 έως και 31 Ιανουαρίου, σταθερό ραντεβού με τη σάτιρα των «Ράδιο Αρβύλα» έδωσαν τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες όλων των ηλικιών, καθώς η εκπομπή ήταν πρώτη σχεδόν σε όλα τα ηλικιακά κοινά.

