Τηλεθέαση: Στην κορυφή το “Rouk Zouk” τον Ιανουάριο

Πρωτιά στην τηλεθέαση για το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1, "Rouk Zouk".

Με δυνατή πρωτιά έκλεισε ο Ιανουάριος για το «Rouk Zouk» και την απολαυστική Ζέτα Μακρυπούλια.

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του ANT1 ήταν στη κορυφή της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής του, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό τουλάχιστον 5,8 μονάδες, καταγράφοντας ποσοστό 17%.

Με το «Rouk Zouk» έπαιξαν και αυτό τον μήνα τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες όλων των ηλικιών, αφού σε επιμέρους γυναικείο κοινό (ηλικίας 18-24) «χτύπησε» μέχρι και 25,4%, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό (ηλικίας 25-44) άγγιξε το 22,1%.

