Τηλεθέαση: Πρώτο το “5Χ5” με τον Θάνο Κιούση τον Ιανουάριο

Ο Θάνος Κιούσης και οι κόντρες των ομάδων που φιλοξενεί, έχουν γίνει αγαπημένη, φανατική συνήθεια των τηλεθεατών.

Το «5x5» με τον Θάνο Κιούση κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης και τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το απρόβλεπτο και διασκεδαστικό τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1, ήταν πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 14,9%.

Γυναίκες και άνδρες μάντεψαν τις πιθανές απαντήσεις 100 ανθρώπων, με την τηλεθέαση να φτάνει το 27,5%, και το 18,2%, σε επιμέρους ηλικιακά κοινά.

