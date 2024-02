Κοινωνία

Βοτανικός: στο νοσοκομείο άνδρας από πυροβολισμούς

Πώς συνέβη το περιστατικό στην Ιερά Οδό. Πώς ζήτησε βοήθεια ο τραυματισμένος άνδρας.

Ένα αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Ιερά Οδό.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα στην Ιερά Οδό, πιο συγκεκριμένα στο πάρκο στην οδό Σιδηροκάστρου, ένας 34χρονος αλβανικής καταγωγής, δέχτηκε δύο σφαίρες στην κοιλιά.

Αιμόφυρτος ο άνδρας, οδήγησε με μπήκε στο αυτκίνητό του και προσπάθησε να ζητήσει βοήεθια από κάποιον περαστικό.

Ο 34χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο "Γεννηματάς" με την κατάσταση της υγείας του να μην είναι σε κίνδυνο.

Από τις έρευνες των αρχών που έφτασαν στο σημείο, έχουν βρεθεί δύο κάλυκες στην περιοχή.

