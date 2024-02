Κοινωνία

Νίκαια: Τον παρέσυρε μηχανή και τον εγκατέλειψε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έγινε το περιστατικό και ποια η κατάσταση της υγείας του άνδρα.

-

Τροχαίο ατύχημα το βράδυ της Πέμπτης την ώρα που ένας ανδρας διέσχιζε την Πέτρου Ράλλη στην Νίκαια, στο ύψος της οδού Κρέοντος και παρασύρθηκε από μια μηχανή που διέσχιζε εκείνη τη στιγμή τον δρόμο.

Ο δικυκλιστής τον εγκατέλειψε όπως φαίνεται και ο άνδρας ο οποίος είναι ένας 83χρονος διακομήστηκε στο Τζάνειο χωρίς σοβαρά προβλήματα στη υγεία του.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, τοπικές βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Παρασκευή

Βοιωτία: Νεκρές εντοπίστηκαν μοναχές

Βοτανικός: στο νοσοκομείο άνδρας από πυροβολισμούς