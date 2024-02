Κένυα: Νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από έκρηξη (βίντεο)

Πόσοι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι πόσοι τραυματίστηκαν από την πελώρια πυρκαγιά που ξέσπασε εξαιτίας ισχυρής έκρηξης.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 222 τραυματίστηκαν στη γιγαντιαία πυρκαγιά που προκάλεσε έκρηξη αερίου τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στο Ναϊρόμπι, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κένυας.

Φορτηγό που «μετέφερε αέριο εξερράγη», μετατράπηκε σε «πελώρια πύρινη σφαίρα» κι η φωτιά «εξαπλώθηκε» πολύ γρήγορα στην Εμπακάσι, συνοικία της πρωτεύουσας, ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ισαάκ Μάιγκουα Μουαούρα.

Η πυρκαγιά «προκάλεσε ζημιές σε πολλά οχήματα κι εμπορικά ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων εταιρειών. Δυστυχώς, πήραν επίσης φωτιά σπίτια (...) ενώ βρίσκονταν οι κάτοικοί τους μέσα, καθώς ήταν αργά τη νύχτα», διευκρίνισε.

Οι 222 τραυματίες διακομίστηκαν και νοσηλεύονται σε διάφορα κέντρα υγείας της πρωτεύουσας, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως τα δυο θύματα υπέκυψαν σε νοσοκομείο.

Νωρίτερα, ο κενυατικός Ερυθρός Σταυρός έκανε λόγο για τουλάχιστον τριακόσιους τραυματίες, όχι όμως για νεκρούς.

Περί τις 07:00 (τοπική ώρα· 06:00 ώρα Ελλάδας), ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής συνέχιζε τις προσπάθειές της για να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά , διαπίστωσε δημοσιογράφος.

